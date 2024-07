Wer sich schon einmal abmühen musste, einen besonders langen Titel eines Films oder einer Serie über die Fernbedienung bei Netflix in Suchfenster einzugeben, weiß, wie ewig das dauern kann. Auch der Streaming-Gigant ist sich der Schwächen der Netflix-App an Smart-TVs wohl bewusst. Seit Neuestem kannst du diese Hürde jedoch bequem umgehen. Gemeinsam mit weiteren neuen Bedienmöglichkeiten. Dafür musst du nur einen QR-Code auf deinem Smart-TV scannen, wenn du deine Netflix-App startest. Schon aktiviert sich ein „Begleitmodus“ für deinen Fernseher.

Geheime Funktionen mit Begleitmodus nutzen

Der riesige QR-Code auf Smart-TVs soll die neuen Features prominent für dich bewerben, damit möglichst viele Nutzer die bequemere Bedienung nutzen können. Sobald du den QR-Code gescannt hast, erscheint ein neuer Button rechts in der oberen Ecke deiner Netflix-App. Über diesen Button kannst du deinen Smart-TV mit dem Smartphone koppeln. Dafür müssen sich jedoch beide Geräte im selben WLAN-Netz befinden sowie im selben Netflix-Account eingeloggt sein. Der Begleitmodus bietet dir einige Annehmlichkeiten. So kannst du nun über die Smartphone-Tastatur nach längeren Film- und Serientiteln suchen. Ebenso gelangst du mit weniger Klicks zu für dich relevanten Bereichen in der Netflix-App.

Darunter zählen unter anderem die Rubriken „Neu und beliebt“, „Filme“, „Serien“ sowie „Meine Liste“. Taucht der QR-Code bisher nicht auf deinem Smart-TV auf? Dann solltest du zur Sicherheit die Netflix-App auf deinem Gerät aktualisieren. Gleiches gilt für die installierte Netflix-App auf deinem Smartphone. Nur wenn beide Geräte den neusten Stand aufweisen, ist die Funktion verfügbar. Ob es Smart-TVs gibt, auf denen die neuen Features nicht zur Verfügung steht, ist bisher nicht bekannt. Solltest du jedoch über ein bereits altes Smart TV-Modell verfügen, kann es sein, dass die neuste Netflix-App-Version nicht mit diesem kompatibel ist.

Gibt es kein Update, dass du installieren kannst und das Feature taucht nicht auf, ist es bisher leider nicht für dich verfügbar. Erfahrungsgemäß kann es auch einige Tage bis Wochen in Anspruch nehmen, bis die App-Versionen für viele Hersteller und Betriebssysteme auf den neusten Stand gebracht werden. Zukünftig könnten somit weitere Modelle Unterstützung für die Funktion erhalten. Netflix ist nicht das erste Unternehmen, dass eine Handy-App zur Verfügung stellt. Für den Fire TV-Stick gibt es bereits seit Langem eine App, die dich die Smartphone-Bildschirmtastatur nutzen lässt. Viele Smart TV-Anbieter wie Samsung, LG und Co. bieten zudem eigene Bedien-Apps für ihre TV-Geräte an.