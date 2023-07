Für WhatsApp, iPhone und Android: Das sind die neuen Emojis

Am 17. Juli findet der World Emoji Day statt. In Vorbereitung auf den Feiertag hat die Emojipedia eine Liste der kommenden Grafiken zusammengestellt. Im vergangenen Jahr waren es nur 31 neue Symbole, die im Laufe der vergangenen Monate in WhatsApp, iOS und Android zur Auswahl standen. Hier sind die Neuheiten, die frühestens ab Ende 2023 verfügbar sein könnten.

Mehr als 100 neue Emojis für WhatsApp und Co.

Wie mittlerweile üblich handelt es sich bei der Zahl nicht um mehr als 100 vollständig neue und eigenständige Symbole. Stattdessen beinhaltet diese Zahl auch die verschiedenen Varianten eines einzelnen Emojis. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Geschlechter und Hautfarben von Emojipedia separat gezählt werden. Insgesamt beinhaltet Version 15.1 118 Neuzugänge der beliebten Symbole.

Neu sind in diesem Jahr ein Emoji-Kopf, der sich horizontal und vertikal schüttelt. Hinzukommen ein Phönix-Vogel, eine Limette, ein brauner Pilz sowie eine gebrochene Kette.

Diese neuen Emojis könnten ab Ende 2023 Teil von WhatsApp, iOS und Android sein

Wie in der Grafik zu sehen ist, gibt es aber auch noch diverse neue Büsten, die als Silhouette abgebildet werden. Den Abschluss machen neue Emojis, die in Zukunft auch in einer anderen Richtung dargestellt werden können. Konnte etwa der Läufer bislang nur nach links rennen, darf es bald auch die andere Richtung sein.

Bei den im Bild gezeigten Emojis handelt es sich nur um Beispiele, wie die Grafiken in iOS aussehen könnten. Das offizielle Design könnte sich also noch unterscheiden. Außerdem handelt es sich nur um Vorschläge, die noch offiziell verabschiedet werden müssen.

Die finale Entscheidung, welche Emojis in den kommenden Monaten Teil von WhatsApp, iOS und Android sein werden, fällt erst im September 2023. Erst danach werden die Hersteller diese in ihre Apps und Betriebssysteme integrieren. Im Falle von Apple könnte es also bis Anfang 2024 dauern, bis du sie beispielsweise in iOS 17.1 oder 17.2 benutzen kannst. Es liegt in der Hand der einzelnen Unternehmen, ab wann sie die neuen Grafiken unterstützen wollen.