Für immer Abschied nehmen: Das ist das Ende einer Kult-Serie

Stell dir eine Welt vor, in der es keinerlei TV-Magazine oder Serien gibt. Bedeutet: Man braucht erst gar nicht mehr um 20:15 den Fernseher einzuschalten, um beispielsweise seine Lieblingstalkshow nicht zu verpassen. Somit gibt es dann auch keine typischen Abende, an denen die gesamte Familie vor der Flimmerkiste sitzt und gespannt auf eine weitere Folge wartet. Ein ähnlicher Fall ist jetzt eingetreten, denn ein weltbekanntes Moderations-Trio verabschiedet sich wirklich zum allerletzten Mal.

„The Grand Tour“: Das Trio nimmt ein allerletztes Mal Abschied

Sie haben nahezu die gesamte Welt bereist, sind die teuersten Autos gefahren und haben sich dabei noch auf verschiedenste Abenteuer eingelassen. Ganze 22 Jahre lang liefert ein britisches Trio pure Unterhaltung, vollgeladen mit Spannung, Witzen, Streichen und Wissen rund ums Thema Auto. Am 13. September 2024 ist „The Grand Tour“ mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May ein letztes Mal über die Bildschirme geflimmert.

Zudem ziehen sich Clarkson, Hammond und May zurück, denn dies ist auch ihr letztes Abenteuer gewesen. In der letzten Folge „The Grand Tour“ ignorieren die drei Mr. Willmans Anweisung und ziehen ganz einfach ihr eigenes Ding durch. Mit einem Lancia Montecarlo, einem Ford Capri GXL und einem Triumph Stag, der wohlgemerkt noch den Serienmotor verbaut hat, treten sie einen Roadtrip nach Simbabwe an. Die letzte Folge kannst du dir ausschließlich auf Amazon Prime Video anschauen.

Hier kannst du dir den Trailer zu letzten Folge der Serie „The Grand Tour: One for the Road“ anschauen:

Serie: Amazon hat Pläne für die Zukunft

Zwar haben sich die drei populären Briten ein für alle Male verabschiedet, jedoch hat der Streaminganbieter Amazon Prime Video Pläne, die Serie „The Grand Tour“ fortzusetzen. „Es wird weitergehen“, betont Richard Hammond in einem Interview mit der britischen Zeitung Metro. Er fügt hinzu: „Die Grand Tour geht weiter. Wir treten als Moderatoren zurück, aber Prime wird weitermachen. Ich kann es also kaum erwarten, auf meinem eigenen Stuhl zu sitzen und jemand anderem dabei zuzusehen. Das ist unglaublich.“ Wann genau die von Amazon produzierte Serie weitergeht und wer die neuen Moderatoren sind, ist bislang unklar. Aber klar ist, dass es mit „The Grand Tour“ weitergehen wird.