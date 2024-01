Für alle Android-Handys: Fotos teilen wird leichter

Viele Android-Nutzer schauen neidisch auf Apples AirDrop. Mit dieser Funktion können Apple-Nutzer Daten wie Fotos und Videos mit anderen Nutzern teilen. Dies funktioniert von einem Smartphone zum anderen, aber auch mit Tablets und Computern. Eine Internetverbindung wird nicht benötigt.

Chaos bei Android

Bei Android ist die Lage aktuell komplizierter. Google-Geräte wie die Pixel-Smartphones haben mit „Neaby Share“ eine ähnliche Funktion. Auf Samsung-Smartphones ist hingegen „Quick Share“ prominent eingebaut und chinesische Hersteller wie Xiaomi, Oppo und Co. haben abermals ihren eigenen Standard.

Jetzt möchte Google diese Standards offenbar vereinheitlichen und eine echte AirDrop-Alternative schaffen, welche unabhängig vom Gerätehersteller funktioniert.

Nearby Share wird zu Quick Share

Im letzten Update der Google Play Services hat Google das eigene Nearby Share in Quick Share umbenannt. Diese Updates werden im Hintergrund auch auf ältere Geräte aufgespielt, benötigen also kein Update vom Hersteller oder eine Bestätigung vom Nutzer. Bisher wird die Änderung jedoch nicht breitflächig verteilt.

Womöglich verkünden Google und Samsung hier auf dem kommenden Samsung-Event am 17. Januar einen Zusammenschluss und lassen die beiden bisher nicht miteinander kompatiblen Dienste zusammenarbeiten. Da Samsung auch Mitglied der asiatischen „Mutual Transfer Alliance“ ist, stehen die Chancen gut, dass es noch in diesem Jahr einen einheitlichen, geräteübergreifenden Standard für alle Android-Smartphones gibt. Unter Windows lässt sich Nearby Share, nun Quick Share, als App herunterladen und so mit Einschränkungen ebenfalls verwenden.

Wie funktioniert das Teilen von Fotos und Co?

Mit Nearby Share, jetzt Quick Share, kannst du Fotos, Videos und andere Dateien mit anderen Geräten in der Nähe teilen. Dies funktioniert über den Teilen-Button und ist mit Bluetooth vergleichbar. Statt über Bluetooth stellen die beiden Geräte jedoch eine Wi-Fi-Direktverbindung her. Dafür wird kein WLAN-Empfang und auch keine mobilen Daten benötigt.

Die Fotos und anderen Dateien werden dann ohne Qualitätsverlust von einem Android-Handy auf das andere übertragen. Unter ChromeOS ist der Dienst ebenfalls verfügbar und für Windows gibt es eine App. Mit NearDrop ist auch für den Mac eine App verfügbar, die jedoch von einem Drittanbieter entwickelt wird. Es wäre denkbar, dass Google auch für das iPhone eine App entwickelt und so den ersten, wirklich geräteübergreifenden Dienst erschafft.