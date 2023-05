Kein Kabel, keine Cloud: So teilst du Daten zwischen Handy und PC

Diese Situation kennt mit Sicherheit jeder: Man benötigt ein gerade aufgenommenes Foto vom Handy auf dem Computer. Hat man kein Kabel zur Hand, behilft man sich mit der Mail-App oder WhatsApp. Schnell eine Mail an sich selbst verfasst oder an den besten Kumpel per WhatsApp geschickt und schon hat man das Foto auch am PC. Doch das ist nicht nur umständlich, sondern führt – zumindest beim Versand per Messenger – auch zu Qualitätsverlust. Jetzt hat Google einen deutlich einfacherer Weg vorgestellt. Und dieser funktioniert sogar mit mehreren Fotos und Videos auf einmal.

Nearby Share unterstützt Windows

Mit Nearby Share hat Google im Jahr 2020 einen Dienst zum Teilen von Dateien veröffentlicht. Mit diesem lassen sich Fotos und andere Dateien kabellos mit Personen in der Umgebung teilen. Das funktionierte jedoch bisher nur auf Android-Smartphones und Tablets. Doch jetzt bringt Google den praktischen Service auch auf den PC.

Nearby Share für Windows befindet sich aktuell in einer Testphase, kann aber bereits von jedem genutzt werden. Du kannst dir die Windows-App einfach von der Google-Website auf den Computer laden. Alles, was du dazu benötigst, ist ein Android-Smartphone mit Android 6 oder neuer, sowie einen PC mit Windows 10 oder Windows 11.

So funktioniert das Teilen von Dateien

Einmal gestartet, muss man sich einmalig mit dem eigenen Google-Konto anmelden und schon kann es losgehen. Auf der linken Seite der App kann man auswählen, ob man Dateien von jedem, nur von Kontakten oder ausschließlich von eigenen Geräten empfangen möchte. Die Nearby Share App öffnet sich automatisch im Hintergrund, sobald du den Computer startest. So ist der Dienst immer verfügbar.

Nearby Share für Windows im Einsatz

Um Fotos oder Dateien vom Smartphone auf den PC zu schicken, wählt man einfach den Teilen-Button in der jeweiligen App und findet dort die Option „Neaby Share“. Anschließend sieht man eine Liste aus verfügbaren Geräten in der Umgebung. Hier sollte nun auch der Windows-Computer auftauchen.

Die Technik funktioniert auch andersherum. Hierbei öffnet man die Windows-App und kann dort Fotos, Videos, Dateien oder ganze Ordner wählen und diese auf das eigene Smartphone schicken. Dabei bist du jedoch nicht an das eigene Gerät gebunden. Nearby Share funktioniert mit allen Geräten in der unmittelbaren Umgebung.

Funktioniert – mit einer Einschränkung

Nearby Share ist eine tolle Möglichkeit, Fotos und Dateien mit Personen in der Umgebung zu teilen. So werden Fotos und Videos in voller Qualität übertragen und man benötigt keine Cloud oder Internetverbindung. Dank schneller Übertragungsgeschwindigkeiten eignet sich die Technologie auch für größere Dateien, wie beispielsweise Videos.

Noch gibt es jedoch eine große Einschränkung für die Nutzung zwischen Smartphone und PC. So müssen sich beide Geräte im selben WLAN befinden. Beim Senden zwischen zwei Smartphones existiert diese Einschränkung nicht.