Günstiger mit der Bahn reisen: 20 Prozent Rabatt auf ICE-Tickets

Der Friends-Rabatt ist eine neue Aktion der Deutschen Bahn. Wer zu dritt bis maximal zu fünft mit dem Zug unterwegs ist, kann sich einen Rabatt von 20 Prozent zusätzlich auf den Sparpreis sichern. Die Aktion ist jedoch zeitlich begrenzt.

So funktioniert der Friends-Rabatt bei der Bahn

Der Friends-Rabatt gilt zeitlich begrenzt noch bis zum 10. Juni 2023. Bis dahin können Reisende die reduzierten Tickets buchen. Dabei darf das Reisedatum auch nach dem 10. Juni und somit in den Sommerferien liegen. Die reduzierten Tickets sind für ausgewählte Verbindungen innerhalb Deutschlands erhältlich.

Der Rabatt von 20 Prozent wird dabei auf den Sparpreis und den Super-Sparpreis gewährt. Das Angebot ist für Bahn-Tickets in der ersten und in der zweiten Klasse verfügbar. Die Ticketkonditionen bleiben unverändert.

Im günstigsten Fall zahlt jeder Reisende nur 14,30 Euro für eine Fahrt mit IC, ICE oder EC. Mit Bahncard 25 oder Bahncard 50 kann der Preis gar auf 10,70 Euro reduziert werden. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu und können generell kostenlos mitreisen, sofern sie bei der Buchung auf dem Ticket eingetragen werden.

Wir haben die Aktion stichprobenartig ausprobiert. Bei Reisen von Bonn nach Berlin konnten wir einige reduzierte Verbindungen finden. Von Bonn nach Frankfurt wurde der Rabatt sogar auf fast alle Bahn-Verbindungen gewährt.

Nicht über den DB-Navigator sichtbar

Ob der Friends-Rabatt für deine gewählte Verbindung verfügbar ist, siehst du direkt im ersten Schritt des Buchungsvorgangs. Bei der Verbindungssuche selbst gibt es leider keinen Hinweis darauf. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, funktioniert dies jedoch nur beim Buchen über die Webseite Bahn.de.

In der DB-Navigator-App kann der Rabatt aus technischen Gründen bedauerlicherweise nicht angezeigt werden. Den günstigeren Preis bekommst du jedoch trotzdem. Möchtest du den Rabatt auch in der App sehen, empfiehlt man das Buchen über die neue, sich noch in Entwicklung befindende App DB Navigator Next.

