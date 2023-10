Final Fantasy XIV: Spannende Ankündigungen vom Fan Festival in London

Der Start des Final Fantasy XIV Festivals in London hätte kaum besser verlaufen können. Mit spannenden Ankündigungen zur neuen Erweiterung „Dawntrail“ sorgte Yoshida für Begeisterung. Fans erhielten unter anderem Einblicke in neue Jobs, neue Gebiete und vieles mehr. Hier erfährst du, welche neuen Informationen jetzt bekannt sind.

Final Fantasy XIV: Dawntrail

Bei Dawntrail handelt es sich um die fünfte Erweiterung von Final Fantasy XIV, die voraussichtlich im Sommer 2024 erscheinen soll. Beim Fan Festival in Las Vegas wurden bereits einige Informationen zu Dawntrail bekannt gegeben. Unter anderem, dass es sich um eine Reise auf den westlichen Kontinent Tural und in dessen Hauptstadt Tuliyollal handelt. Diese Reise birgt selbstverständlich neue Gebiete, die es zu erkunden gilt. Darunter befinden sich der Wald von Yak T’el und das gebirgige Urqopacha.

Hier triffst du auf neue Stammesvölker, unbekannte Bedrohungen und kämpfst dich durch schwierige Dungeons. Zusätzlich wird die Stufenobergrenze von 90 auf 100 angehoben und gleich mehrere neue Jobs kommen hinzu. Detaillierte Informationen zu einem der neuen Jobs gab Yoshida während der Keynote bekannt. Es handelt sich dabei um die Viper, einen neuen Job, der Zuschauer begeisterte.

Neue Informationen zu Dawntrail

Direkt zu Beginn stellte Yoshida die Viper vor. Der neue Job ist ein Melee DPS Charakter, der zwei einhändige Klingen führt. Diese können jedoch zu einer einzigen, zweihändigen Waffe zusammengeführt werden. Yoshida betrat die Bühne in einem Viper Cosplay, mit eben solchen Schwertern, die er auf der Bühne zusammenfügte und trennte.

Ein großer Teil der sonstigen Informationen drehte sich um eine neue Stadt und neue Regionen, die du in Dawntrail erkunden kannst. Die neue Stadt trägt den Namen Tuliyollal und liegt im Norden Yok Turals. Sie ist die Hauptstadt des föderalen Stadtstaates, der über die Trual regiert. Ein Video zeigte einen Stadtrundgang durch die neue Stadt. Hier lässt sich sehen, wie detailliert und liebevoll Tuliyollal gestaltet ist.

Die neuen Regionen sind das Tropengebiet Kozama’uka und die Wüstenregion Shaaloani. Auch zu diesen beiden Regionen gibt es Videos, die ihre Schönheit zeigen. Durch das Tropengebiet fließen zahlreiche Flüsse, Bäche und Wasserfälle, die die Region völlig einzigartig machen. Shaaloani stellt einen starken Kontrast dazu dar. Die Tropenwälder von Kozama’ukas werden von den Moblins bewohnt, die starke Ähnlichkeiten zu den Goblins aufweisen.

Neue Bedrohungen und Raids

Für Begeisterung im Publikum sorgten vor allem die neue Bedrohung in Form des Eliminators und ein brandneuer Allianz-Raid. Der Allianz-Raid trägt den Namen Echos aus Vana’diel und stellt eine Crossover-Serie in Zusammenarbeit mit Final Fantasy XI dar. Zusätzlich können sich Spieler auf einen weiteren beschränkten Job freuen, der vermutlich in der zweiten Hälfte der Patch-Serie 7.x veröffentlicht wird. Noch sind kaum Informationen zu diesem Job bekannt.

Selbstverständlich kannst du dich jedoch nicht nur auf neuen Content freuen. Auch bereits bestehender Content wird vom Team hinter Final Fantasy XIV stets verbessert und überarbeitet. Somit kannst du mit Verbesserungen der Ästhetik, höherer Auflösung für Texturen und Schatten und allgemein verbesserter Grafik rechnen.

Neue Inhalte für Patch-Serie 6.x

Auch die aktuelle Patch-Serie 6.x bringt noch einiges an neuen Inhalten mit sich. Darunter ein Crossover-Event, das Fans besonders begeistert. Es handelt sich dabei um nichts anderes als eine Auftragsreihe in Zusammenarbeit mit Final Fantasy XVI. Sie heißt Pfad der Flammen und bringt bekannte Charaktere aus dem Spiel nach Final Fantasy XIV. Zusätzlich beherbergt der Manderville Gold Saucer schon bald eine neue Attraktion. Am 31. Oktober kannst du die Kooperation von Fall Guys und Final Fantasy erkunden. Wer sich darunter noch nichts vorstellen kann, der findet einen Teaser Trailer auf YouTube.

Final Fantasy XIV für die Xbox

Endlich ist es so weit: Final Fantasy XIV soll schon bald auch auf der Xbox verfügbar sein. Dazu startet voraussichtlich zwischen Mitte Januar und Februar 2024 eine offene Beta-Phase. Alle Spieler sind eingeladen, an der Beta teilzunehmen und Final Fantasy für die Xbox zu optimieren. Auf der Xbox Series X kann dabei sogar 4K-Auflösung erwartet werden.

Du kannst Final Fantasy XIV kostenlos bis Level 70 spielen und aus 16 verschiedenen Jobs wählen. Danach kannst du für ein paar Euro pro Monat den vollen Umfang des Spiels erkunden. Es empfiehlt sich, zuerst den kostenlosen Content auszuschöpfen, bevor du Geld in ein Abo investierst.