Final Fantasy Fans aufgepasst: Das größte Event des Jahres steht an

Mehr als vier Jahre lang konnte das Final Fantasy Festival nicht stattfinden. Grund dafür war die Corona-Pandemie, doch jetzt ist das Event zurück und findet am 21. und 22. Oktober in London statt. Von Cosplay-Wettbewerben bis hin zu Live-Konzerten wird über die beiden Tage einiges geboten. Hier erfährst du, was das Final Fantasy XIV Festival so besonders macht.

Was ist das Final Fantasy XIV Festival?

Beim Final Fantasy XIV Festival handelt es sich um ein Event, das ganz der Community gewidmet ist. Immerhin ist die Community wohl der wichtigste Teil eines jeden Videospiels, weswegen sie hier besonders gefeiert werden soll. Während des Festivals kann die Community vor Ort zusammenkommen, ihre Leidenschaft für Final Fantasy teilen und vieles mehr. Außerdem können Spieler hier mit Entwicklern in Kontakt treten. Festivals wie dieses sind wichtige Kontaktpunkte für die Gaming-Community.

Das Final Fantasy Festival hat im Juli bereits in Las Vegas stattgefunden. Im Januar 2024 folgt die letzte Iteration des Events in Tokyo. Bist du vor Ort, dann kannst du dich auf zwei Tage voller Spaß und Action freuen. Cosplay-Wettbewerbe, Konzerte und Live-Panels mit den Entwicklern des Spiels stehen auf dem Programm. Doch auch wenn du nicht anwesend bist, gibt es einiges, auf das du dich freuen kannst.

Einblicke hinter die Kulissen

Da wir das Event in London mitverfolgen werden, können wir dir exklusive Einblicke bieten. Dazu gehören unter anderem Informationen aus den Live-Panels sowie Details zu allen Ankündigungen. Diese werden während des Festivals gemacht. Auf welche Informationen du dich genau freuen kannst, können wir dir leider noch nicht verraten. Es lohnt sich für Final Fantasy Fans allerdings allemal, an diesem Wochenende ein Auge auf aktuelle Neuigkeiten zu werfen.

Einen Einblick in die Stimmung vor Ort kannst du bereits jetzt in einem Teaser Trailer erlangen. Alle weiteren Informationen zum Event findest du auf den offiziellen Kanälen von Final Fantasy XIV.