Ein Spiel, das die Welt rettet? Zeedz begeistert Investoren

Sven Junglas ist der Gründer und Geschäftsführer von Zeedz, einem Videospiel, das er bei „Die Höhle der Löwen“ vorstellte. Mit seinem Pitch sorgte Junglas für Begeisterung bei den Investoren, doch worum geht es in dem Videospiel überhaupt?

Zeedz – Ein „Play for Purpose Game“

Mittlerweile spielt fast jeder zweite Deutsche Videospiele. Da fast jeder ein Smartphone besitzt, werden hier auch die meisten Spiele gespielt. Zeedz soll diesen lukrativen Markt nun erobern. Es handelt sich nämlich um ein Smartphone-Spiel, in dem es primär um das Sammeln und die Pflege virtueller Kreaturen geht. Diese Kreaturen nennen sich Zeedles und können von Spielern gesammelt, getauscht und verkauft werden. Auf den ersten Blick erinnern die virtuellen Monster etwas an Pokémon und auch was die Spielmechanik angeht, sind sich die beiden Franchises recht ähnlich.

Du musst dich gut um deine Zeedles kümmern.

Laut Junglas hat Zeedz jedoch einen entscheidenden Vorteil: Das Spiel soll angeblich das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Zehn Prozent der Unternehmenseinnahmen und die Hälfte der Profite aus dem In-Game Store sollen nämlich für einen guten Zweck gespendet werden. Das Geld soll an grüne Non-Profit-Projekte gehen. Die Thematik des Umweltschutzes zieht sich jedoch auch in anderer Art und Weise durch das Spiel.

Ein Spiel für die Umwelt

Die virtuelle Welt der Zeedles ist der realen Welt nachempfunden. So ist sie beispielsweise in verschiedene Klimazonen aufgeteilt. Zeedles können an verschiedenen Orten angepflanzt werden und Spieler müssen darauf achten, dass die Bedingungen zu den Bedürfnissen der Zeedles passen. Wie in den meisten anderen Videospielen auch, gibt es auch in Zeedz einen Feind. Es handelt sich dabei um Lord CO den 2ten.

Die Karte ist der realen Welt nachempfunden.

Im Namen ist ein Wortwitz versteckt, der das Thema des Klimaschutzes nochmal verdeutlicht. Angriffe von Lord CO den 2ten passieren immer dann, wenn in der realen Welt Extremwetter auftreten. So sollen Spieler auf das Problem aufmerksam gemacht werden. Ein Zeedle hat bereits einen Käufer gefunden, der wohl 1.500 Euro bezahlt haben soll.

Begeisterung bei den Investoren

Wie erfolgreich Zeedz letzten Endes sein wird, lässt sich noch nicht genau sagen. Die Investoren in der Höhle der Löwen sind jedoch bereits jetzt begeistert. Alle fünf Promi-Investoren einigten sich, in das Spiel zu investieren. Es ist das erste Mal, dass dies geschah und nach der Sendung nicht scheiterte. Somit ist Zeedz zumindest in dieser Hinsicht das erfolgreichste Startup in der Geschichte der Show.