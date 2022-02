Filmtipp zu Valentinstag: Dieses Liebesdrama sollte jeder gesehen haben

Das Valentinstags-Wochenende bietet sich für lange Filmnächte geradezu an. Egal, ob du mit deiner oder deinem Liebsten aktuelle Romanzen etwa bei Netflix und Amazon Prime Video sehen oder doch lieber zu den besten Liebeskomödien aller Zeiten greifen willst. Und wer sagt, du musst eine Schnulze schauen? Niemand – es gibt auch genug Anti-Valentinstagsfilme. In diesem Artikel wollen wir dir dennoch einen besonderen Filmtipp geben, der bewegt – egal, ob verliebt oder nicht.

Valentinstags-Filmtipp: Eine Handvoll Worte

„Eine Handvoll Worte“ basiert auf dem gleichnamigen Romane von Jojo Moyes, die zuvor bereits Bestseller landete mit Büchern wie „Ein ganzes halbes Jahr“. Sowohl Film als auch Buch verweben zwei Geschichten miteinander: Die von Ellie (Felicity Jones) und Rory (Nabhaan Rizwan) und Jennifer (Shailene Woodley) und Anthony (Callum Turner). Was ist, wenn du die Liebe deines Lebens zu einem falschen Zeitpunkt triffst, dir das Schicksal und dein Leben ein Schnippchen schlagen? Diesen Fragen geht Ellie nach, die als Journalistin für eine Zeitung in London arbeitet. Zufällig stößt sie auf einen Liebesbrief, geradewegs aus den 1960er-Jahren. Doch es nicht irgendein Brief: Die dort stehenden Worte sind nicht nur liebevoll, sondern auch voller Hoffnung und Verzweiflung. Elli beschließt, der verheißungsvollen Liebesgeschichte auf den Grund zu gehen – und verliert sich dabei selbst in einer Romanze.

Sie landet bei Jennifer, einer verheirateten Frau, die sich in einen anderen Mann als ihren Ehemann verliebt – Anthony. Zu damaligen Zeiten ein noch viel größerer Skandal, als heutzutage. Wie anders das Leben verlaufen kann, als man es sich wünscht, und wie Entscheidungen sowie Schicksalsschläge Menschen in verschiedene Richtungen führen, zeigt „Eine Handvoll Worte“ par excellence.

Hier siehst du das Liebesdrama

Ursprünglich sollte die Roman-Verfilmung im vergangenen Jahr im Kino starten. Doch aufgrund der Pandemie wurde daraus nichts und der Film landete direkt bei Netflix. Und genau dort kannst du „Eine Handvoll Worte“ nach wie vor streamen. Woanders ist das Liebesdrama derzeit nicht verfügbar.