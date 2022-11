Spannender Thriller mit Star-Besetzung: Hier siehst du ihn nur heute kostenlos

Morgan Freeman ist einer der Hollywood-Schauspieler, die in viele Rollen schlüpfen können – und in jeder eine gute Figur machen. Auch in diesem Thriller spielt Freeman eine zentrale Rolle, bleibt jedoch nicht die einzige Starbesetzung: Isla Fisher, Dave Franco und Mark Ruffalo sind nur einige der Namen, die du in „Die Unfassbaren“ sehen kannst.

Die Unfassbaren – Now You See Me: Thriller mit Humor

Ein Thriller, der komödiantische Elemente integriert – für Hollywood ein altbewährtes Rezept. In „Die Unfassbaren – Now You See Me“ geht es nicht nur um Bankraub, sondern auch um eine Menge Magie. Wie das zusammenpasst? Das fragt sich auch FBI-Agent Dylan Rhodes (Mark Ruffalo), als er die sogenannten Four Horseman sieht. Die Bankräuber und selbsternannten Robin Hoods haben in Paris den Banktresor eines Wirtschaftsbosses ausgeraubt – und stehen zeitgleich auf einer Showbühne in Las Vegas. Dort verteilen sie ihre Beute an das Publikum.

Um dem Räuber-Quartett auf die Schliche zu kommen, engagiert Rhodes den ehemaligen Magier Thaddeus (Morgan Freeman), der ihm mehr über Magie erzählen soll. Doch das trägt nur bedingt Früchte, räumen die Four Horseman bei ihrem nächsten Streich gleich noch deftiger ab. Von Vorteil ist dabei, dass Magier Atlas (Jesse Eisenberg) mit seiner charismatischen Ausstrahlung das Publikum zusätzlich verzaubert. Je weiter die Ermittlungen fortschreiten, desto undurchsichtiger wird der Fall. Denn bekanntermaßen ist in der Welt der Magie nichts so, wie es scheint.

Magischer Thriller ohne Zusatzkosten ansehen

Als eine Mischung aus „Oceans’s Eleven“ und „Prestige“ wird „Die Unfassbaren – Now You See Me“ bezeichnet. Der Thriller mit jede Menge Humor und Magie läuft heute Abend, am 11. November 2022 um 20:15 Uhr im Free TV. Die Rechte hat sich RTL 2 gesichert.

Hast du etwas anderes vor oder willst den Film wann anders ansehen, hast du die Chance, ihn auch noch zu streamen. Denn sowohl bei Netflix als auch Amazon Prime Video ist „Die Unfassbaren – Now You See Me“ derzeit im Abo enthalten.