Nichts für schwache Nerven: Einer der brutalsten Thriller der vergangenen 30 Jahre heute im Free-TV

An diesem Wochenende wartet Hochspannung auf dich. Ein Film, der nicht nur brutal, sondern auch düster ist und keineswegs etwas für schwache Nerven. Es geht um die Zahl Sieben, die keineswegs unbescholten ist. Im Gegenteil: Im christlichen Sinne symbolisiert die Sieben unter anderem die Sieben Todsünden. Und genau diesen müssen sich Brad Pitt und Morgan Freeman annehmen.

Dieser Thriller stellt dir die Nackenhaare auf

Ein Mörder, der eine Obsession hat – die Bibel. Konkreter: die Sieben Todsünden. Detective Lt. William Somerset (Morgan Freeman), der eigentlich in Pension gehen will, und Detective David Mills (Brad Pitt), Somersets Nachfolger, finden sich in diesem Gefüge wider, das sie erstmal entschlüsseln müssen. Der erste Mord, ein mit Draht gefesselter, adipös Mann, wird ermordet aufgefunden. Laut Obduktion muss der Mann vor dem Mord so viel gegessen haben, dass er im wahrsten Sinne des Wortes platzte.

Zur gleichen Zeit wird Mills an einen weiteren Tatort gerufen, an dem ein Staatsanwalt einige seiner Körperteile abtrennen musste und infolgedessen starb. Unübersehbar ist mit Blut das Wort „Habsucht“ auf den Teppich geschrieben. Zufall? Oder gibt es einen Zusammenhang. Somerset und Mills haben eine haarsträubende Vorahnung. Was sie nicht wissen: Der Mörder (Kevin Spacey) kreist sie immer mehr ein. Und die Frage stellt sich bald: Welche Rolle spielt Mills Frau (Gwyneth Paltrow)?

Sieben: Hier siehst du den Thriller

Mit diesem packenden Thriller kannst du heute spannend in dein Wochenende starten. Ganz ohne Zusatzkosten siehst du den Film „Sieben“ mit Starbesetzung am Freitagabend (6. Mai) um 22:50 Uhr auf RTL II im Free-TV. Verpasst du den Film, hast du allerdings die Chance, ihn nachzuholen. Dafür brauchst du keinen Videorekorder, sondern Netflix. Hier findest du „Sieben“ derzeit ebenfalls im Katalog des Streaming-Dienstes.