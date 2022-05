Doctor Strange und mehr: Diese grandiosen Kinofilme erwarten dich im Mai

Was früher zwar regelmäßig, aber nur mit einer kleinen Auswahl an Kinofilmen stattfand, ist heutzutage ein Massenstart. Seit den 1980er-Jahren starten jeden Donnerstag – bis dahin übrigens immer freitags – neue Blockbuster im Kino. In der heutigen Zeit stehen Filmemacher entscheidend mehr unter Druck, denn: Nicht nur die Gesamteinnahmen des Films entscheiden über dessen Erfolg, sondern das erste Spielwochenende fällt bereits maßgeblich ins Gewicht. Wie lange der jeweilige Kinofilm auf der großen Leinwand im Folgenden zu sehen ist, hängt ebenso von diesem ersten Wochenende ab. Pauschal lässt sich jedoch sagen, dass das neue Filmmaterial etwa sechs Wochen zu sehen ist.

Kinofilme im Mai: Das sind die Top 4

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 4. Mai

Wie der Titel „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ schon verrät, wird im kommenden Marvel-Kinofilm das Multiverse eröffnet. Dort fließen mehrere Stränge des MCU zusammen. Spider-Man aka Peter Parker (Tom Holland) bat Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) jüngst, die Menschheit vergessen zu lassen, wer hinter dem Spinnenmann steckt.

Doch der Zauber, den Doctor Strange dafür aussprechen muss, hat ernsthafte Konsequenzen auf das Raum-Zeit-Kontinuum. Und das hat sowohl Folgen für Spidey als auch für den Doktor höchstpersönlich. Er muss sich mit gleich drei Bösewichtern aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen: dem Zauberer Mordo (Chiwetel Eijofor), Tentakel-Viech – und der bösen Version seiner selbst, Doctor Strange.

Nawalny – 5. Mai

Bei diesem neuen Kinofilme ist der Name Programm und nicht nur durch den russischen Feldzug durch die Ukraine hochaktuell. Alexej Nawalny ist seit vielen Jahren Putins härtester Gegner und zählt zu den größten Kritikern des russischen Präsidenten. Mit Konsequenzen: Mittlerweile sitzt der Politiker in Haft, dem ein versuchter Giftanschlag im Jahr 2020 vorausging. Die Dokumentation „Nawalny“ begleitet den russischen Oppositionellen und zeigt, wie er sich in Deutschland von dem Mordversuch erholt. Zeitgleich versucht der kanadische Regisseur Daniel Roher die Tat dahinter aufzudecken

Memoria – 5. Mai

Im Thriller „Memoria“ ist Jessica (Tilda Swinton) auf den Spuren von Geräuschen, die sie auf einmal wahrnimmt. Die Schottin arbeitet als Floristin und lebt in Kolumbien. Eines Nachts wird sie von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen – ein Geräusch, das nicht mit dem Bild in ihrem Kopf zusammenpasst. Sie beginnt, dem auf die Spur zu gehen und das Geräusch zu verbildlichen. Doch auch der befreundete Tontechniker Hernan (Juan Pablo Urrego) kann ihr nicht weiterhelfen. Hinzu kommt: Jessica scheint die Einzige zu sein, die den Knall regelmäßig hören kann.

Top Gun 2: Maverick 2 – 26. Mai

Jüngst wurde noch bekannt, dass Tom Cruise und der nächste Teil seines Action-Klassikers „Mission: Impossible“ nur mit Verzögerung ins Kino kommt. Dennoch kannst du den Hollywood-Star nun in einer anderen berühmten Rolle iin einem neuen Kinofilm sehen: „Top Gun: Maverick 2“. Mittlerweile ist es im Leben des einstigen Piloten-Asses Maverick (Tom Cruise) ruhiger geworden und Missionen, bei denen er fliegen darf, sind rar gesät. Stattdessen versucht er sich als Fluglehrer und seine Begabung an die neue Piloten-Generation weiterzugeben. Doch wie es der Zufall will, bleibt es dabei nicht: Unerwartet muss Maverick doch wieder ins Cockpit steigen, um eine gefährliche wie heikle Mission auszuführen. Ob er nach der langen Pause auf seine Erfahrung und seine Instinkte immer noch vertrauen kann?

Alle neuen Kinofilme in diesem Monat

4. Mai Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Fantasy)