Beliebtes Musikepos erstmals im Stream: Hier siehst du „Elvis“ ohne Aufpreis

1977 war die Welt in Trauer, denn: der King of Rock’n’Roll, Elvis, wurde tot in seinem Appartment aufgefunden. 46 Jahre nach ihm starb jüngst seine einzige Tochter Lisa Marie Presley. Zufällig passend startet das passende Musikepos über ihren Vater nun erstmals im Stream, nachdem er im vergangenen Jahr zu einem der Kino-Überraschungshits avanciert war.

King of Rock’n’Roll: Hier siehst du den Film

Musikfilme liegen derzeit im Trend. Nicht nur das Leben von Queen-Frontmann Freddy Mercury wurde in „Bohemian Rapsody“ näher beleuchtet, sondern in „Rocketman“ auch jenes von Sir Elton John. Bei Disney+ startete darüber hinaus im Januar eine neue Dokumentation über Paul McCartney. Dritter im Bunde war im Sommer 2022 die Verfilmung über „Elvis“. Dem Projekt nahm sich Regisseur Baz Luhrmann an, der bereits Erfolge mit „Romeo und Julia“ mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes in den Hauptrollen, „Der große Gatsby“ oder „Australia“ Erfolge feierte.

Auch „Elvis“ entwickelte sich nach Kinostart im Sommer 2022 innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling. Insgesamt konnte er 285,9 Millionen US-Dollar einspielen. Nachdem es „Elvis“ seit Ende September auf DVD und Blu-ray fürs Heimkino gibt, startet die Musikbiografie nun auch ohne Aufpreis im Stream. Zu finden ist die Geschichte rund um den King of Rock’n’Roll jetzt bei Sky.

Um „Elvis“ streamen zu können, brauchst du das Sky Cinema-Paket. Alle Infos dazu und weitere Abos von Sky findest du in diesem Ratgeber.

Elvis: Vom Aufstieg und Fall eines Weltstars

Der Mann mit der Locke, der Mann mit der markanten, emotionsgeladenen Stimme und dem Hüftschwung, der Frauen reihenweise zum Umfallen brachte. Elvis Presley (Austin Butler) ist noch ein junger Knabe, als er mit dem Singen beginnt. Entdeckt wird er von Colonel Tom Parker (Tom Hanks), einem zwielichtigen Mann, der jedoch den Grundstein für seine Karriere legt. Von Rummelplätzen in den gesamten USA über diverse Shows avanciert Elvis zum Superstar. Doch die guten Jahre sind just vorüber, als in Europa der 2. Weltkrieg ausbricht und der junge Sänger als Soldat nach Deutschland berufen wird. In dieser Zeit verliebt er sich in Priscilla (Olivia DeJonge), die später seine Frau wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neben seinem Manager ist Priscilla die wichtigste Frau in Elvis Leben. Doch schrittweise gerät Elvis Leben aus den Fugen: Das Verhältnis zu Colonel Tom verschlechtert sich zusehends. In den USA nimmt die Gewalt gegen Schwarze zu. Drogen- und Alkoholexzesse werden bald zur Tagesordnung. Der Stern des Superstars beginnt zu sinken.