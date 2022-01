Amazon Prime Video Filmtipp: Diese Blockbuster sorgen für Spannung

Bei Netflix gibt es momentan diesen atemlosen Thriller mit Hawkeye-Star Jermey Renner in der Hauptrolle. Doch auch Amazon Prime Video verspricht einen spannenden Filmabend mit gleich zwei populären Filmen. Auch hier darf die Starbesetzung nicht fehlen: Spielt in „Burn After Reading“ Brad Pitt die Hauptrolle, sind in „Gone Girl“ Ben Affleck und Rosamund Pike zu sehen.

Burn After Reading: Wer verbrennt sich hier die Finger?

Osbourne Cox (John Malkovich) ist Kryptoanalytiker bei der CIA – zumindest bis jetzt. Doch aufgrund seines Alkoholproblems verliert „Ozzie“ seinen Job. Aus Frust beschließt er, Insider-Memoiren zu schreiben. Seine Ehefrau Katie (Tilda Swinton) nutzt die Chance und kopiert diese Memoiren heimlich auf eine CD, um für die geplante Scheidung etwas gegen Ozzie in der Hand zu haben. Denn die Wahrheit ist: Die Ehe ist am Ende und Katie betrügt den Ex-CIA-Analytiker mit ihrem langjährigen Freund Harry Pfarrer (George Clooney).

Doch es kommt, wie es kommen muss: Die CD geht verloren und taucht in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios wieder auf. Ausgerechnet der prollige Angestellte des Studios, Chad Feldheimer (Brad Pitt), und dessen Kollegin Lisa Litzke (Frances McDormand) bekommen das belastende Material in die Finger. Kurzerhand schmieden sie einen Plan, um die Geheimdaten zu Geld zu machen. Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

Gone Girl – Das perfekte Opfer

Die Ehe von Nick (Ben Affleck) und Amy (Rosamund Pike) ist ein Paradebeispiel dafür, dass der äußere Eindruck täuschen kann. Während das Paar nach Außen hin das perfekte Paar abgibt und ihre Ehe für Nachbarn, Freund und Co. wie aus dem Bilderbuch erscheint, brodelt hinter der Fassade ein Skandal. Ausgerechnet an ihrem fünften Hochzeitstag verschwindet Amy spurlos. Eine Entführung? Davon geht Nick aus und ruft die Polizei.

Eine atemlose Suche nach der jungen Frau beginnt. Während ihre Eltern immer wieder Appelle an Amys Entführer veröffentlichen, wirkt Nick daneben hilflos – und verdächtig. Die Medienmeute dreht den Spieß um und vermittelt das Bild eines Ehemanns, der seiner Frau überdrüssig ist. Und damit nicht genug: Belastendes Material aus Amys Tagebuch führen dazu, dass Nick festgenommen wird. Der Vorwurf: Gewalttätigkeit gegen seine eigene Frau. Ein Alptraum beginnt – doch es ist nichts, wie es scheint.

Hier streamst du die packenden Blockbuster

Sowohl „Gone Girl“ als auch „Burn After Reading“ stehen bei Amazon Prime Video zur Verfügung. Bist du bereits Kunde, kannst du die Filme ohne weitere Kosten ansehen. Möchtest du in den Streaming-Dienst erst hineinschnuppern, kommt dir das 30-tägige Probeabo zugute. Danach kostet Amazon Prime Video 7,99 Euro im Monat.

