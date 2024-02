Film-Klassiker mit Leonardo DiCaprio – hier siehst du ihn kostenlos

Leonardo DiCaprio gehört zu den Top-Schauspielern aus Hollywood, schlüpfte schon in Kinderschuhen in sämtliche Rollen. In jungen Jahren überzeugte er nicht nur in der Titelrolle in „Titanic“, sondern lieferte sich Anfang der 2000er ein turbulentes Rennen mit Tom Hanks. Die Rede ist von: „Catch me if you can“.

Catch me if you can: Heikles Rennen zwischen DiCaprio und Hanks

In Titanic stand er als Jack Dawson mittellos da und auch in „Catch me if you can“ geht es Leonardo DiCaprio nicht besser – zumindest zunächst. Als Frank Abagnale Jr. schlägt er sich allein durchs Leben, als seine Eltern sich trennen und der noch junge Mann beschließt, bei keinem seiner Elternteile zu wohnen. Das Problem: Er hat weder ein Dach über dem Kopf noch Geld. Er versucht, sich mit gefälschten Checks über Wasser zu halten, als ihm die zündende Idee kommt: Kleider machen Leute.

Als Frank beobachtet, wie bestimmte Kleidung Türen öffnen und andere Menschen respektvoll gegenübertreten, erfindet er sich kurzerhand neu. Mit einer falschen Piloten-Uniform und getürkten Dokumenten erlebt Frank einen Aufschwung. Fortan reist er als Co-Pilot der größten Airlines Amerikas durch die Welt, arbeitet als Arzt und Anwalt. Und das im nur zarten Alter von 19 Jahren, ohne Schulabschluss. Klar ist, dass dieses turbulente Leben nicht lange unentdeckt bleibt. FBI-Agent Hanratty (Tom Hanks) nimmt sich dem Fall an und ist Frank immer auf den Fersen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Klassiker ohne Zusatzkosten schauen

Mit „Catch me if you can“ sind DiCaprio und Hanks in einem Filmklassiker zu sehen, der zeitlos ist. Regie führte Steven Spielberg, der gemeinsam mit Drehbuch- und Produktionsteam das Leben des echten Frank Abagnale zur Vorlage nahm.

Nun kannst du die Hochstaplerkomödie ohne Zusatzkosten sehen. Am heutigen Freitagabend, am 2. Februar um 20:15 Uhr, läuft sie im Free TV bei RTL II. Hast du zu diesem Zeitpunkt keine Zeit, kannst du „Catch me if you can“ alternativ auch bei Netflix streamen.