FFP2-Maske online kaufen: Verschärfte Maskenpflicht kommt

Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ankündigte, wird ab 18. Januar in Bayern die Maskenpflicht verschärft. Konntest du bislang – wie in ganz Deutschland – auch mit einer Alltagsmaske, einer Stoffmaske oder einem Schal einkaufen gehen, so gilt in Bayern ab Montag, dass du eine FFP2-Maske tragen musst. Diese gelten als besonders sicher, wenn es um die Unterdrückung der Übertragung von Viren geht, bieten aber auch keinen hundertprozentigen Schutz.

Dennoch: Willst du in Bayern ab Montag etwas einkaufen gehen oder dir gar durch Click & Collect etwas abholen, so musst du zwingend eine FFP2-Maske tragen. Zwar hat Söder noch nicht angekündigt wie hoch die Strafen sind, wenn du das nicht machst, aber mindestens auf eine Ansprache durch Ordnungsamt oder Polizei kannst du dich einstellen.

Waren FFP2-Masken im ersten Lockdown nach rar, so bekommst du sie mittlerweile nahezu überall. Im Vergleich zu einer Alltagsmaske oder einer wiederverwendbaren Stoffmaske sind die FFP2-Masken jedoch vergleichsweise teuer. Unter 2 Euro pro Maske bekommst du sie kaum.

FFP2-Maske online kaufen: Darauf musst du achten

Immerhin: Du kannst die Masken inzwischen bei zahlreichen Händlern online kaufen. Achten solltest du dabei darauf, dass sie über eine entsprechende Zertifizierung verfügen. In den vergangenen Monaten waren vermehrt gefälschte Masken aufgetaucht.

Natürlich haben Online-Apotheken die FFP2-Masken im Angebot. Solltest du jedoch nur einzelne Masken kaufen wollen, kommst du in der Regel nicht über die Mindestbestellwerte hinaus. Dann musst du Versandkosten Zahlen. Zudem sind einzelne Masken oft vergleichsweise teuer. Wie nicht anders zu erwarten, hat aber auch Amazon zahlreiche Angebote zum Thema FFP2-Maske. Einige von ihnen haben wir hier exemplarisch herausgesucht:

Kostenlose Schutzmasken

Bist du über 60 Jahre alt, so bekommst du in den nächsten Tagen oder Wochen von deiner Krankenkasse Gutscheine für FFP2-Masken zugeschickt. Sie sollen zwar eigentlich kostenlos sein, allerdings fällt pro eingelöstem Gutschein eine sogenannte Schutzgebühr von 2 Euro an. Immerhin: Für dieses Geld bekommst du 6 Masken.

Auch auf dieses Geschäft haben sich die Online-Händler – hier insbesondere die Apotheken – eingestellt. Die zwei Gutscheine kannst du einlösen – einen bis zum 28. Februar und den anderen zwischen dem 16. Februar und dem 15. April. Bei der Shop-Apotheke, einer der bekanntesten Online-Apotheken, kannst du dir dazu einen Freiumschlag ausdrucken oder anfordern, den Gutschein darin verschicken und bekommst die Masken per Post.

Die Onlineapotheke Aponeo bietet dir sogar an, alle Gutscheine auf einmal einzuschicken – auch von Freunden und Verwandten. Sie kümmert sich dann darum, dass du die Masken rechtzeitig bekommst.

Kommt die FFP2-Pflicht bundesweit?

Das ist unklar. Der bisherige Verlauf der Pandemie zeigt aber, dass Bayern oft ein Vorreiter war und die anderen Bundesländer dem nachgeeifert haben. Da die Masken aber auch ohne eine Pflicht einen höheren Schutz bieten, solltest du im eigenen Interesse darüber nachdenken, sie in bestimmten Situationen zu tragen.

