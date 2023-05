100 Euro in 10 Minuten verdienen: So einfach holst du dir das Geld

100 oder sogar 150 Euro auf die Schnelle verdienen. Damit locken einige Krankenkassen ihre Kunden in ihre Apps. Und tatsächlich ist es fast nirgends leichter, sich ein paar Euro nebenbei und mit wenig Aufwand zu holen. Denn die Hürden sind niedrig und mit der Digitalisierung entfällt auch fast immer der aufwendige Briefwechsel.

Teure Apps kostenlos? Dein Arzt macht es möglich

100 Euro in 10 Minuten: So schnell kann es gehen

Doch wie geht das? Die meisten Krankenkassen bieten in ihren Apps Bonusprogramme an, die mit einer Auszahlung für die Vorsorge werben. Einmal angemeldet in der jeweiligen App kannst du dich recht einfach durchklicken und einige Vorsorge-Optionen direkt hinterlegen. Wir haben das Ganze am Beispiel der Barmer Krankenkassen-App durchgespielt. Das Beste daran: Du kannst das häufig auch rückwirkend für 2022 machen und dir den Bonus direkt abholen.

Das Vorgehen ist bei allen Apps recht ähnlich. Du navigierst auf das Bonusprogramm, wählst das Jahr aus und suchst in den Listen Tätigkeiten oder Vorsorgemaßnahmen, die du erledigt hast. Bei jeder Angabe musst du entweder einen Nachweis per Foto oder Dokument hochladen. Das kann beispielsweise ein Foto der Rechnung des Fitnessstudios sein oder der Impfpass mit einem entsprechenden Eintrag.

Krankenkassen-Bonus: Darmspiegelung bis Sportverein

Die Möglichkeiten dabei sind vielfältig. So kannst du dir beispielsweise auch eine Nichtraucher-Bestätigung beim Arzt oder in der Apotheke besorgen oder dein Normgewicht, falls vorhanden, beweisen. Der Zahnarztbesuch bringt dir ebenso Punkte, wie ein Ernährungskurs oder eine Untersuchung für die Hautkrebsfrüherkennung. Der Check-Up beim Arzt, die Darmspiegelung oder die Mitgliedschaft im lokalen Sportverein. Viele Optionen sind trivial einreichbar.

Hast du also dein Impfheft, deine Mitgliedschaft für den Sportverein, deinen Vertrag im Fitnessstudio und dein Zahnarzt-Heftchen zur Hand, bist du im Handumdrehen bei der Maximalpunktzahl. Sobald dann die Einreichungen bewilligt sind, kannst du dir die Punkte als Bonus direkt auszahlen lassen. Dabei sind bis zu 100 oder sogar 150 Euro pro Jahr drin – je nach Bonusprogramm und Punkteentwicklung. Du kannst sie aber auch verschenken und deinem Partner, einem Freund oder deinen Kindern eine Freude machen.