1.000 Euro beim E-Bike gespart: Dieser Händler macht es möglich

Oftmals geht der Spaß bei E-Bikes am Markt erst ab 3.000 Euro oder noch mehr so richtig los. Denn starke Schaltungen, solide Bremsen und toll verarbeitete Rahmen findest du nur sehr selten beim Discounter um die Ecke. Hier musst du in der Regel auf ein Markenrad bauen. Und dann wird es oft teuer. Eine Möglichkeit, sich richtig viel Geld zu sparen, ist der Gebrauchtmarkt. Doch auf eBay Kleinanzeigen und Co. tummeln sich viele unseriöse Händler. Upway setzt hier an und bietet gebrauchte E-Bikes mit satten Rabatten an. Sie sind dabei von Fachkräften überholt und aufbereitet. Dazu gibt es viel Transparenz. Doch lohnt sich das?

Upway im Test: Der E-Bike-Gebrauchthändler

Surfst du auf die Seite von Upway geht es ohne viel Vorlauf direkt dorthin, wo es wichtig ist. Die List der angebotenen E-Bikes ist lang. Über 1.500 Bikes stehen zurzeit zum Verkauf. Dabei gehts vom einfachen City-Bike für 850 Euro bis hin zu echten Profibikes, die die 7.000-Euro-Marke sprengen. Die Rabatte sind dabei auch sehr variabel. Von einstelligen Prozenten bis zu über 50 Prozent ist alles dabei. Du kannst dir dein Traumbike aber auch einfach über sinnvoll gesetzte Filter heraussuchen.

Wir haben uns für ein Fokus Jarifa² 6.7 Nine aus dem Jahr 2023 entschieden und mit dem E-Hardtail einen satten Rabatt von 1.000 Euro abgegriffen. Von den ursprünglichen 3.500 Euro sind also noch 2.500 Euro geblieben. Dafür gibt es ein E-Bike mit einer Laufleistung laut Upway von unter 10 Km. Dazu gibt es eine solide Ausstattung und ein Bosch-CX-Line-Motor mit herausnehmbarem Akku mit 625 Wh und einige Prüfberichte, die die Aufarbeitung des E-Bikes dokumentieren.

Upway-Test: Focus Jafira² 6.7 Nine Angebot

Dazu gibt es eine Garantiekarte über die einjährige Garantie, einen Satz Reflektoren, Werkzeuge, Anleitungen und ein Ladegerät für den Bosch-Akku. Nett: viele Kleinigkeiten sind in Jutesäckchen des Händlers verpackt.

E-Bike-Zustand und Lieferqualität

Doch so viel gibt es an unserem Testgerät nicht auszusetzen. Denn es ist noch recht frisch und wohl wenig gefahren. Dafür sprechen auch die niedrige Anzahl an Ladezyklen und der Allgemeinzustand. Auch Abnutzung von Zügen, Bremsen oder Reifen sind nicht oder kaum erkennbar. Lediglich am Hinterbau gibt es eine deutliche Schramme, die man auf den Bildern von Upway nicht erkennen kann. Der Rest des Bikes ist so, wie es die guten Rundum-Fotos des Händlers zeigen. Man kauft also nicht die Katze im Sack.

Das Fokus Jarifa² 6.7 Nine ist bei uns mit einem Logistiker bis Bordsteinkante gebracht worden. Der Karton war jedoch schon kräftig eingedellt und wohl schon einige Zeit im LKW, womit er entsprechend weich und damit instabil wurde. Das E-Bike selbst ist teilmontiert und mit Schaumpads und Kreppband gesichert. Der Lenker und neuralgische Punkte am Rahmen sind so recht gut geschützt. Lieferschäden gab es trotz des eher labberigen Kartons also nicht.

Der Service von Update ist ebenfalls lobenswert. Einen Fehler in der Lieferadresse, den wir mit einer Mail gemeldet haben, wurde innerhalb von einer Stunde beantwortet und korrigiert. Auch die Zahlungsoptionen sind mannigfaltig. Neben Kreditkarten nimmt Upway auch PayPal, Sofortüberweisung oder auch Klarna an. Dazu kannst du in bis zu vier Raten über Alma zahlen.

Focus Jarifa² 6.7 Nine

Fazit

Du willst dir einiges an Geld sparen und bist nicht auf ein Elektrofahrrad-Modell fixiert? Dann ist das Geschäftsmodell von Upway eine gute Alternative zum herkömmlichen Händlernetz und dem Neukauf. Die Auswahl ist groß, die Lieferung erfolgte prompt, der Service ist gut und schnell. Klar, kann ein gebrauchtes Rad die ein oder andere Macke haben, jedoch ist Upway sehr transparent und es ist über die vielen Bilder gut einzuschätzen, wie dein E-Bike beisammen ist. Somit ergeben sich wenige echte Nachteile und der Gebrauchtmarkt hat einen guten Händler mit Mehrwert zu bieten.