Still und heimlich: Amazon erhöht Preise drastisch

Die Coronapandemie, die Chip-Knappheit und der russische Angriffskrieg zogen nicht spurlos an der Wirtschaft vorbei. Zahlreiche, insbesondere kleinere Unternehmen mussten das Feld räumen, während die Inflation die Preise in die Höhe trieb. Amazon gehörte als Versandhändler dagegen zu den finanziellen Gewinnern der Pandemie. So stiegen die Nettogewinne des US-amerikanischen Unternehmens in den Jahren 2020 und 2021 stark an. Das Geschäft florierte.

2022 wandelten sich die Gewinne trotz weiterhin hoher Umsätze allerdings ins Negative und Amazon machte Verluste im Milliarden-Bereich. Es folgt eine Entlassungswelle, welche 18.000 Stellen fortspülen soll. Auch die Preise einiger Dienste wie die von Amazon Music Unlimited wurden angehoben, während das Förderprogramm Amazon Smile eingestellt und der Mindestumsatz für versandkostenfreien Versand auf 39 Euro angehoben wurde. Nun setzte Amazon still und heimlich die nächste Maßnahme zur Gewinnmaximierung um: die Anpassung von Gerätekosten.

Amazon Echo, Fire-TV & Co. teurer als am Tag der Einführung

Amazon scheint hierzulande kürzlich die Preise seiner hauseigenen Gerätschaften wie die der smarten Echo-Lautsprecher oder die der TV-Sticks Fire-TV angepasst zu haben. Von den Preissteigerungen scheinen unterschiedliche Produktgruppen betroffen zu sein. Wobei die neuen Preise die bei der Markteinführung ausgesprochene unverbindliche Preisempfehlung nun in zahlreichen Fällen sogar übersteigen. Und das, obgleich sich diese oftmals schon seit Jahren im Sortiment befinden und teilweise bereits knapp 100 Euro günstiger angeboten wurden – von Amazon selbst. Wir haben einige Geräte exemplarisch herausgesucht, bei denen die neuen Kaufpreise die ursprünglichen Einführungspreise übersteigen:

Echo Show 15: 289,99 statt 249,99 Euro

Echo Show 10: 269,99 statt 249,99 Euro

Echo Studio: 239,99 statt 199,99 Euro

Echo Dot (5. Gen.): 64,99 statt 59,99 Euro

Fire TV Stick 4K Max: 74,99 statt 64,99 Euro

Amazon hüllt sich in Schweigen

Bei weiteren Geräten fiel der Preisanstieg indes geringer aus oder erfolgte gar nicht erst. Unklar ist indes, inwiefern sich die Preisanpassungen auf die hunderte Amazon Basics-Produkte ausgewirkt hat. Auf unsere Anfrage erhielten wir von einem Amazon-Sprecher lediglich das folgende Statement als Rückmeldung:

„Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, in dem sich viele Unternehmen aktuell befinden, bieten wir unseren Kund:innen auch weiterhin eine große Auswahl an Geräten und Dienstleistungen zu attraktiven Preisen an.“

