Festgeld: Weitere Banken erhöhen kräftig die Zinsen

Nach neuen Rekordwerten beim Tagesgeld – es winken neuerdings bis zu 4,10 Prozent Zinsen – drehen zahlreiche Banken auch an der Zinsschraube beim Festgeld. Nicht nur die Opel Direktbank erhöht die Zinsen, sondern auch die spanische Suresse Direkt Bank. Sie ist als Teil der Santander Gruppe zuletzt vornehmlich auf dem Tagesgeldmarkt aufgefallen. Aber der Reihe nach.

Opel Direktbank: Bis zu 3,70 Prozent Zinsen aufs Festgeld

Schon ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro kannst du ein kostenloses Festgeldkonto bei der Opel Direktbank eröffnen. Dort winken jetzt bei 12 oder 24 Monaten Laufzeit 3,70 Prozent Zinsen bis zu einem Anlagehöchstbetrag in Höhe von 1 Million Euro. Mit einem Festgeld bei der Opel Direktbank wird automatisch ein Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto eröffnet. Der Anlagebetrag wird von diesem abgebucht und am Ende der vereinbarten Laufzeit wieder auf dieses ausgezahlt. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro sind alle Anlagen über die französische Einlagensicherung geschützt.

Suresse Direkt Bank: 3,90 Prozent Zinsen aufs Festgeld

Über die spanische Einlagensicherung ist dein Geld bis zu 100.000 Euro bei der Suresse Direkt Bank geschützt. Und hier ist insbesondere das auf ein Jahr befristete Festgeldkonto interessant. Denn hier winken jetzt 3,90 Prozent Zinsen ab einer Mindesteinlage in Höhe von ebenfalls 1.000 Euro. Längere Laufzeiten bietet die Bank ebenfalls an, sie sind mit einer Verzinsung in Höhe von 3 bis 3,60 Prozent aber weniger attraktiv.

Angebot von Klarna bleibt unübertroffen

Besonders attraktiv bleibt aber das Angebot des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klara. Denn dort kannst du dir weiterhin eine Verzinsung von bis zu 4,33 Prozent pro Jahr sichern. Unter anderem bei 6, 12 und 18 Monaten Laufzeit bietet Klarna mit dem Festgeld+ die aktuell besten Konditionen am Markt.

Festgeld mit sechs Monaten Laufzeit im Vergleich

Festgeld mit zwölf Monaten Laufzeit im Vergleich

Bis zu 4,50 Prozent Zinsen sind möglich

In der Spitze kannst du aktuell von Festgeld-Zinsen in Höhe von 4,50 Prozent profitieren. Bei Angeboten von 5 Prozent und mehr solltest du aber skeptisch werden. Denn dann könnte es sich um betrügerische Angebote handeln. Beim Tagesgeld sind aktuell Zinsen von bis zu 4,10 Prozent pro Jahr möglich. Oder soll es doch lieber das Tagesgeld 2.0 sein?

