Festgeld: Neuer Zinskracher verspricht 4,33 Prozent Zinsen

Paukenschlag auf dem Markt für Festgeld. Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna ist mit einem neuen Top-Angebot zurück und bietet ab sofort bei seinem App-basierten Angebot Festgeld+ bis zu 4,33 Prozent Zinsen pro Jahr. Beachtenswert sind insbesondere die Laufzeiten mit 6, 12 oder 18 Monaten. Hier kannst du dir bei Klarna jetzt Top-Konditionen sichern. Es gibt deutlich höhere Zinsen als beim Tagesgeld.

Klarna reaktiviert Festgeld+ zu Top-Konditionen

Entscheidest du dich für das Festgeld+-Konto mit sechs Monaten Laufzeit kannst du dir ab sofort eine Verzinsung in Höhe von 4,14 Prozent sichern. Sollen es zwölf Monate sein, winkt dir eine Verzinsung in Höhe von 4,32 Prozent pro Jahr und wenn du dich für eine Laufzeit von 18 Monaten entscheidest, ist sogar eine Rendite in Höhe von satten 4,33 Prozent pro Jahr drin. Keine andere Bank bietet deutschen Sparern aktuell bei einer Direktanlage bessere Konditionen an, wie ein Blick auf die nachfolgenden Tabellen zeigt.

Festgeld-Angebote mit sechs Monaten Laufzeit

Festgeld-Angebote mit zwölf Monaten Laufzeit

Auch klassisches Festgeld-Angebot von Klarna verbessert

Neben den oben genannten Konditionen für das App-basierte Festgeld+-Konto hat Klarna auch die Konditionen für das klassische Festgeld-Konto verbessert. Das lässt sich auch über einen PC oder ein Notebook eröffnen. Die Konditionen sind hier aber schlechter als beim Festgeld+. Denn bei sechs Monaten Laufzeit winken hier 4,06 Prozent Zinsen pro Jahr. Bei zwölf Monaten sind es 4,24 Prozent. Und bei 18 Monaten winkt eine jährliche Rendite in Höhe von 4,25 Prozent. Wichtig auch: Während du das Klarna Festgeld+ schon ab 1 Euro Anlagesumme nutzen kannst, sind beim Klarna Festgeld mindestens 5.000 Euro für eine Eröffnung des Festgeldkontos Voraussetzung. Bei beiden Angeboten kannst du Zinsen bis zu einer Anlagesumme von 500.000 Euro nutzen.

