Wahnsinn: Zwei Direktbanken knacken neuen Tagesgeld-Rekord

Paukenschlag am Markt für Tagesgeld: Gleich zwei Banken trumpfen ab sofort mit einem neuen Spitzenzins auf. Und es sind zwei Geldinstitute, von denen man es in dieser Form eher weniger erwartet hätte. Sowohl die Opel Direktbank (ehemals Opel Bank) als auch die Stellantis Direktbank (ehemals PSA Direktbank) zahlen Neukunden ab sofort 4,10 Prozent Zinsen. Keine Bank in Deutschland bietet nach unseren Informationen bei einer Direktanlage eine höhere Rendite. Aber: Leider gibt es den Spitzenzins nur für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum.

Opel Direktbank und Stellantis Direktbank zünden Tagesgeld-Kracher

Denn beide Direktbanken zahlen den Tagesgeldzins in Höhe von 4,10 Prozent nur für drei Monate. Danach sinkt die Verzinsung bei der Opel Direktbank auf 1,50 Prozent pro Jahr. Bei der Stellantis Direktbank sind es ab dem vierten Monat sogar nur 1,10 Prozent jährlich. Das sind vergleichsweise niedrige Zinswerte. Wiederum erfreulich: Beide Direktbanken schreiben ihren Kunden die Zinsen monatlich gut. Die Opel Bank bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 1 Million Euro, bei der Stellantis Direktbank gibt es den Topzins für bis zu 100.000 Euro. Beide Banken sichern Einlagen ihrer Kunden über die gesetzliche französische Einlagensicherung ab.

Du möchtest nach drei Monaten noch immer eine attraktive Verzinsung nutzen? Dann kannst du dich zum Beispiel alternativ für eines der Angebote der Openbank oder der Suresse Direkt Bank entscheiden. Bei diesen Marken der spanischen Santander Gruppe kassierst du für sechs Monate 4,02 Prozent Zinsen, danach geht es mit fairen 2,80 Prozent pro Jahr weiter. Für drei Monate 4 Prozent winken bei der Renault Bank direkt, ehe die beiden Direktbanken ab dem vierten Monat 2,90 Prozent zahlen.

Oder du entscheidest dich für ein kostenloses Depot bei Trade Republic. Dann winkt für einen unbefristeten Zeitraum eine Verzinsung in Höhe von 4 Prozent auf nicht in Wertpapiere investiertes Kontoguthaben – bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000 Euro. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuell besten Tagesgeld-Angebote im Vergleich, die für Neukunden per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzbar sind.

Das gibt es auch: die Zinsen fallen

Weniger erfreulich: Die estnische Bigbank hat ihre Zinsen gesenkt. Neukunden kassieren jetzt nur noch 3,90 Prozent pro Jahr für sechs Monate, Bestandskunden ab dem siebten Monat 2,90 Prozent pro Jahr. Das sind jeweils 0,1 Prozentpunkte weniger als bisher. Eine Alternative zum Tagesgeld kann sein, sich für ein Festgeldkonto zu entscheiden. Dann winken aktuell beispielsweise bei einer Laufzeit von einem Jahr bis zu 4,32 Prozent Zinsen, bei 18 Monaten eine jährliche Rendite von bis zu 4,33 Prozent. Diese Top-Angebote bietet aktuell der Zahlungsdienstleister Klarna allen Festgeld-Neukunden an. Bei längeren Laufzeiten winken bei einer österreichischen Bank sogar bis zu 4,50 Prozent Zinsen pro Jahr.

