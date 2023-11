Festgeld mit Top-Konditionen: Es winken 4,30 Prozent Zinsen

Schon seit dem Jahr 1924 ist in der Türkei die Türkiye İş Bankası aktiv. Der deutsche Ableger, die İşbank mit Sitz in Frankfurt am Main, bietet hierzulande unter anderem attraktive Konditionen beim Festgeld an. Konditionen, die jetzt noch einmal verbessert werden – zum Teil auf Top-Niveau. Während 4 Prozent Zinsen bei einer Laufzeit von sechs Monaten unter anderem von Klarna überboten werden, überrascht die İşbank bei einer Laufzeit von 12 und 24 Monaten mit einer neuen Spitzenrendite.

İşbank zahlt bis zu 4,30 Prozent Zinsen aufs Festgeld

Denn wenn du jetzt ein kostenloses Festgeldkonto (İŞWEB Festgeld) bei der İşbank neu eröffnest, kannst du dich bei einem oder zwei Jahren Laufzeit über einen Zinssatz in Höhe von 4,30 Prozent freuen. Keine andere Bank bietet deutschen Sparern aktuell bei einer Direktanlage bessere Konditionen. Die Zinsgutschrift erfolgt zum Laufzeitende respektive jährlich bei einem Anlagezeitraum von mehr als 12 Monaten. Mindestens 2.500 Euro müssen angelegt werden, um ein Festgeldkonto bei der İşbank eröffnen zu können. In der Spitze ist das Anlegen von 250.000 Euro möglich. Soll es mehr sein, ist eine Rücksprache mit der Bank notwendig. Ein Wohnsitz in Deutschland ist Voraussetzung für die Kontoeröffnung.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen dir, bei welchen Banken du aktuell die besten Renditen aufs Festgeld bei einer Laufzeit von einem Jahr oder zwei Jahren erhalten kannst. Interessierst du dich für eine kürzere Laufzeit, kannst du die besten Konditionen bei einer Laufzeit von sechs Monaten über unseren Festgeld-Ratgeber einsehen.

Tagesgeld als Alternative – mit bis zu 4,02 Prozent Zinsen

Nachteil bei einem Festgeldkonto: Du legst dein Geld verbindlich über einen von dir gewählten Zeitraum an. Während dieser Zeit kannst du auf diesen Teil deiner Ersparnisse nicht zugreifen. Eine Alternative stellt ein Tagesgeldkonto dar. Hier bekommst du zwar bei vielen Banken deutlich niedrigere Zinsen, kannst dafür aber jederzeit über dein Geld verfügen. In der Spitze sind aktuell bei der Openbank und bei der Suresse Direkt Bank bis zu 4,02 Prozent Zinsen drin. Beide Banken sind Teil der spanischen Santander Gruppe. Bis zu 5 Prozent Rendite machen derzeit in per E-Mail verschickten Angeboten ebenfalls die Runde. Hier solltest du aber aufpassen: Betrüger am Werk!

