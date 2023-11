Tagesgeld: Große deutsche Direktbank zahlt 4 Prozent Zinsen

Die Direktbank der Commerzbank lockt Kunden mit einem Top-Zins aufs Tagesgeld, wenn gleichzeitig auch ein Girokonto eröffnet wird. Dann winken nämlich für bis zu 1 Million Euro Anlagesumme satte sechs Monate lang 4 Prozent Zinsen. Hinsichtlich des Aktionszins sind das 0,25 Prozentpunkte mehr als beim reinen Tagesgeld-Konto der Bank. Ab dem siebten Monat sinkt die Tagesgeld-Verzinsung auf – Stand heute – 0,75 Prozent pro Jahr. Die Zinsauszahlung erfolgt bei Comdirect vierteljährlich zum Quartalsende, es gilt die erweiterte deutsche Einlagensicherung.

Comdirect: Girokonto + Tagesgeldkonto = mehr Zinsen

Das mit dem Tagesgeldkonto verknüpfte Girokonto Aktiv ist ebenfalls für sechs Monate kostenlos. Und auch danach kannst du es umsonst nutzen, wenn monatlich ein Geldeingang in Höhe von mindestens 700 Euro zu verzeichnen ist. Alternativ kannst du auch drei Zahlungen im Monat über Apple Pay oder Google Pay mit dem Smartphone tätigen oder monatlich einen Trade über das Wertpapierdepot tätigen, um keine Kontoführungsgebühr zahlen zu müssen. Grundsätzlich kostenlos ist das Girokonto der Comdirect für alle, die unter 28 Jahre alt, Student, Schüler oder Auszubildender sind. In allen anderen Fällen beträgt die Gebühr 4,90 Euro pro Monat.

Du kannst dich aber auch für ein generell kostenpflichtiges Girokonto von der Comdirect entscheiden. Dann erhältst du attraktive Zusatzleistungen. Beim Girokonto Extra für 2,90 Euro pro Monat ist unter anderem statt einer Debit-Karte eine echte Kreditkarte von Visa inklusive und du kannst Echtzeit-Überweisungen ohne Aufpreis tätigen. Entscheidest du dich für das Girokonto Plus, profitierst du unter anderem zusätzlich von einem bevorzugten Kundenservice und kannst eine Reise-Sorglos-Paket mit Reiserücktrittversicherung und Auslandsreisekrankenversicherung nutzen. Kostenpunkt: 9,90 Euro pro Monat.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du aus Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

50 Euro Prämie für Girokonto-Eröffnung bei Comdirect

Übrigens: Wenn du jetzt als Neukunde ein Girokonto bei Comdirect eröffnest, kannst du dich über eine Geldprämie in Höhe von 50 Euro freuen. Sie wird dir vier Monate nach Kontoeröffnung gutgeschrieben, wenn du bei Kontoeröffnung einwilligst, dass dir von der Bank Werbung per E-Mail zugeschickt werden darf. Bis zum Erhalt der Prämie darfst du diese Einwilligung nicht widerrufen. Außerdem musst du während der ersten drei Monate nach Kontoeröffnung mindestens fünf Transaktionen über jeweils 25 Euro oder mehr tätigen. Es müssen also Überweisungen, Ein- und Auszahlungen, Lastschriften oder Geldabhebungen am Geldautomaten verbucht werden. Die Aktion läuft noch bis zum 1. März 2024.