Exklusiv: Einer der teuersten Filme 2024 jetzt bei Prime Video

Kein Jahr ohne neuen Weihnachtsfilm. Das ist auch 2024 nicht anders: Derzeit ist in vielen Kinos das Action-Abenteuer „Red One – Alarmstufe Weihnachten“ zu sehen. Ein echter Blockbuster. Denn in den Hauptrollen sind unter anderem Dwayne „The Rock“ Johnson, Chris Evans, Lucy Liu und J.K. Simmons zu sehen. Unter anderem diese hochkarätige Besetzung, aber auch spektakuläre Spezialeffekte trieben die Produktionskosten auf rund 250 Millionen US-Dollar. Und jetzt kommt der Streifen bereits zu Prime Video von Amazon.

„Red One“ startet bei Prime Video von Amazon

Ab sofort ist „Red One“ bei dem hierzulande sehr beliebten Streamingdienst abrufbar. Dabei läuft die weihnachtliche Actionkomödie erst seit dem 7. November in den deutschen Kinos. Trotzdem haben sich die Macher dazu entschieden, bei Prime Video schon jetzt, fünf Wochen nach dem Kinostart, eine Freigabe für das Streaming auf den heimischen Bildschirmen zu geben. Vor dem Hintergrund, dass der Film als eine der teuersten Produktionen des aktuellen Kinojahres gilt, ist das eine echte Überraschung. Aber nur auf den ersten Blick.

Auf den zweiten Blick ist es vielmehr ein logischer Schritt, dass der Film schon jetzt zu Prime Video kommt. Denn „Red One“ wurde von Amazon selbst produziert und da spielen Einnahmen an der Kinokasse nicht zwingend die wichtigste Rolle. Zwar hat man in den vergangenen Wochen die Zeit genutzt, um einige Gelder von Kinogängern einzusammeln. Jetzt nutzt man die Zeit vor dem Fest aber, um auch Prime-Video-Kunden mit einem exklusiven Weihnachtsfilm zu beglücken. Der Inhalt hat mit romantischer Weihnachtsstimmung jedoch weniger zu tun.

Und darum geht es in dem Film

Nachdem der Weihnachtsmann – Codename: Red One – entführt wird, muss sich der Sicherheitschef des Nordpols (Dwayne Johnson) mit dem berüchtigtsten Kopfgeldjäger der Welt (Chris Evans) zusammentun, um Weihnachten auf einer actionreichen Weltreise zu retten. Regisseur Jake Kasdan („Jumanji“) nutzt diese Exkursion, um ein wahres Effektfeuerwerk zu inszenieren. Den zugehörigen Trailer kannst du hier sehen.

