Eureka FC9: Neues Kombi-Gerät für jeden Schmutz – bei ebay jetzt bereits reduziert

Der neue Eureka FC9 ist ein Putzgerät für jede Art von Schmutz und macht daher weder vor trockenem, noch vor nassem oder klebrigem Schmutz halt. Denn das Kombi-Gerät kann sowohl Staub und Krümel – als auch Flüssigkeiten, wie Milch oder Kaffee problemlos entfernen.

Eureka FC9 – kommt ohne Reinigungsmittel aus und lässt sich für alle Böden nutzen

Außerdem ist das Gerät mit einer speziellen Elektrolytwasser-Technologie ausgestattet. Was das bedeutet? Dank dieser innovativen Technologie musst du keine zusätzlichen chemischen Reinigungsmittel mehr einsetzen. Der Grund dafür: Wenn du in den Eureka FC9 Wasser füllst, erzeugt das Gerät elektrolytisches Wasser mit keimtötender Wirkung. So sparst du dir nicht nur den Kauf zusätzlicher Reinigungsmittel, sondern brauchst dich auch nicht mehr sorgen, dass Kinder oder Haustiere mit chemischen Zusätzen in Berührung kommen.

Der Eureka FC9 vereint somit mehrere Geräte in einem – wodurch du nur noch eines zum Saugen und Wischen benötigst. Hast du ein Marmeladenglas umgeworfen, kannst du den Saug-Wischer zur Beseitigung genauso wie bei der täglichen Entfernung von Staub und Tierhaaren vom Fußboden. Dabei lässt sich das praktische Kombi-Gerät sowohl für sämtliche Hartböden, als auch für Teppichböden nutzen.

Intuitiv sauber machen mit dem neuen Kombi-Gerät von Eureka

Was kann das Eureka-Gerät außerdem? Beim Wischen erkennt es die Art und den Grad der Verschmutzung und passt den Putzmodus entsprechend an. Dadurch wird das Putzen besonders intuitiv, da du nicht jedes Mal die Einstellungen verändern musst. Zusätzlich ist bei dem Saug-Wischer eine spezielle Technologie integriert, welche die Reinigung von Wänden und Treppen erleichtert.

Weiterhin punktet der Eureka FC9 mit einer langen Ausdauer. So ist hier ein großer Wassertank verbaut, der Putzwasser für eine Wohnfläche von bis zu 130 Quadratmetern spendet. Deshalb musst du nicht alle paar Minuten neues Wasser auffüllen, sondern kannst das Saubermachen rasch und unkompliziert hinter dich bringen.

Kabellos Saugen und Wischen – mit langer Ausdauer

Zudem ist der Saug-Wischer von Eureka kabellos und akkubetrieben – so musst du weder nervig um das Kabel herum putzen, noch von Raum zu Raum den Stecker umstecken. Auch in puncto Akku-Laufzeit ist das Gerät mit rund 35 Minuten ausdauernd. Außerdem praktisch: Du musst dich noch nicht einmal um die Reinigung des Geräts selbst kümmern. Denn im Gerät ist eine Funktion zur Selbstreinigung integriert, die die lästige Arbeit für dich übernimmt.

Entscheidest du dich für den Kauf des Kombi-Geräts, kannst du noch bis zum 15. November bei ebay Geld sparen. Hierzu musst du beim Kaufvorgang des Eureka FC9 nur den Code PRAKTISCH eingeben und erhältst dadurch 33 Euro Rabatt für das Gerät.