EU spricht Machtwort: Apples Plan soll im Keim ersticken

Es gilt aktuell als sicher: Die nächste iPhone-Generation muss auf den Lightning-Port verzichten. Stattdessen soll über USB-C die Kommunikation mit anderen Geräten und – noch wichtiger – das Laden ermöglicht werden. Du musst also nicht mehr verschiedene Kabel zum Aufladen von iPhone, iPad und Mac mit dir herumschleppen. Vor einigen Wochen gab es dann jedoch Gerüchte, laut denen Apple sein MFi-Programm auf USB-C ausweiten würde. Dies könnte bedeuten, dass nur zertifizierte Kabel die maximale Leistung mit dem iPhone erreichen können. An dieser Einschränkung stört sich nun die EU, wie unter anderem das Handelsblatt unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa schreibt.

EU warnt Apple: Eingeschränktes USB-C im iPhone wird nicht erlaubt

Ziel der vor einigen Monaten abgesegneten Regelung ist es, den Elektroschrott zu reduzieren. Smartphones, Tablets und andere Geräte sollen via USB-C geladen werden. Ein Kabel soll damit genügen. Mit den Gerüchten zu einem eingeschränkten Funktionsumfang im kommenden iPhone würde Apple diese Idee untergraben.

Schon Ende März sprach sich der Europaabgeordnete Alex Agius Saliba gegen diese Pläne aus. Er versprach, „Apple nicht machen zu lassen, was sie wollen“. Diese Position vertritt auch die EU-Kommission, die nun in einem Schreiben von EU-Industriekommissar Thierry Breton den iPhone-Hersteller warnt.

In diesem schreibt er: „Geräte, die die Anforderungen an das einheitliche Ladegerät nicht erfüllen, werden auf dem EU-Markt nicht zugelassen“. Bei einem Treffen Mitte März hat man Apple ebenfalls daran erinnert. Eine Stellungnahme des iPhone-Herstellers gibt es dazu derzeit nicht.

Einheitlicher Standard gilt erst ab Ende 2024

Die neue EU-Richtlinie soll ab dem 28. Dezember 2024 greifen. Mit der Vorstellung des iPhone 15 im kommenden Herbst wäre Apple noch nicht an diese gebunden. Selbst das iPhone 16 würde – sofern man an einer Präsentation im September festhält – noch vor diesem Termin vorgestellt. Wirkliche Sorgen muss sich das Unternehmen vorerst also nicht machen.

Derzeit handelt es sich bei den Berichten um die zertifizierten USB-C-Kabel nur um Gerüchte. Erst im Herbst werden wir mit Sicherheit erfahren, welche Pläne Apple wirklich verfolgt. Laut den durchgesickerten Informationen könnte etwa die Geschwindigkeit bei Datentransfers mit nicht zertifizierten Kabeln leiden. Ähnliches soll für die maximale Leistung beim Laden gelten.