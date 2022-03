Erste Fotos: Der Jeep als Elektroauto kommt

Es ist wenige Tage her, da haben wir dir hier bei inside digital den neuen Jeep Grand Cherokee 4xe (2022) präsentiert. Der Luxus-SUV mit exklusiver Ausstattung inklusive Plug-in-Hybrid-Antrieb kostet in der sogenannten Exklusive Launch Edition fast 100.000 Euro. Deswegen ist er nur für eine sehr spitze Zielgruppe interessant. Für die breite Masse deutlich attraktiver könnte hingegen der erste vollständig elektrisierte Geländewagen der US-amerikanischen Automarke sein, die zum französischen Stellantis-Konzern gehört. Jetzt gibt es erste Fotos zu sehen.

Jeep mit E-Antrieb kommt 2023

Die Bilder des ersten zu 100 Prozent batterieelektrisch angetriebenen Jeep SUV zeigen einen recht kompakten Vertreter seiner Zunft. Er soll den nächsten Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Vision der Marke Jeep von „Zero Emission Freedom“ sein. Äußerlich fällt bei dem neuen Crossover-Modell vor allem die Neuinterpretation des Kühlergrills auf. Denn weil ein Elektromotor nicht mehr eine intensive Kühlung mit externer Luftzufuhr benötigt, kann Jeep an dieser Stelle einen etwas weniger wuchtigen Ansatz wählen.

So präsentiert sich der neue Jeep mit elektrifiziertem Antrieb von vorne.

Die optischen Abmessungen des kleinen Offroaders lassen vermuten, dass der neue Jeep mit E-Antrieb auf einer Stufe mit dem Jeep Renegade stehen wird – oder sogar noch eine Stufe darunter angesiedelt ist. An der Front fallen die breiten Frontscheinwerfer mit LED-Technik auf. Auch am Heck sind LED-Leuchten zu finden, die ein X-Design andeuten. Das jetzt vorab vorgestellte Modell ist in einem auffälligen Sonnengelb lackiert und verfügt als Designakzent über ein schwarz abgesetztes Dach. Ob der elektrifizierte Jeep wie der Opel Mokka-e (Test) auch auf der bekannten CMP-Plattform von Stellantis basieren wird, muss sich noch zeigen.

Und auch das Heck offenbart ein klares Crossover-Design.

Ein Preis ist noch nicht bekannt

Geplant ist, dass der E-Jeep in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in den Handel kommt. Nähere Details zur Ausstattung und zum zu erwartenden Preis hat der Hersteller aber noch nicht verraten. Entsprechend können wir dir an dieser Stelle auch noch nichts Offizielles zur Leistung oder zur zu erwartenden Reichweite berichten. Sollte aber die CMP-Plattform genutzt werden, dürften 136 PS und eine 50 kWh große Batterie mit einer Reichweite von rund 320 Kilometern nach WLTP-Standard nicht unrealistisch sein.