Epic Games Store: Diese Spiele ist ab sofort kostenfrei erhältlich

Nur noch bis zum 24. Dezember um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir das Spiel “Vampyr” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, welches dann seinerseits einen Tag lang kostenlos angeboten wird. Diese schnelle Rotation gibt es nur in der Weihnachtszeit. Schaue also bis Ende Dezember nicht mehr wöchentlich, sondern täglich auf der Seite des Epic Games Stores vorbei.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Vampyr

Bei der heutigen Überraschung handelt es sich um das Action-Rollenspiel Vampyr, das im Jahr 2018 der Feder des französischen Entwicklerstudios Dontnod Entertainment entsprang. Im Spiel schlüpfst du in die Haut des Vampyr-Anfängers Dr. Jonathan Reid, bei dem das berühmte Zitat von Johann Wolfgang von Goethe „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust“ Programm ist. Denn als Arzt ist es Jonathans Aufgabe, ein Heilmittel gegen die spanische Grippe zu finden, die die Einwohner des fiktiven Londons in der Zeit des Ersten Weltkriegs plagt. Als Vampyr verfolgt Jonathan dagegen ein gänzlich anderes, deutlich weniger edles Ziel: den eigenen Blutdurst zu stillen. Nun liegt es am Spieler zu wählen, welchen Weg er einschlagen möchte. Gut oder Böse, Licht oder Schatten, Leben oder Tod.

Um das kostenfreie Spiel genießen zu können, benötigst du laut Epic Games (mindestens) die folgende Hardware:

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i3-2130 (3,4 GHz)/AMD FX-4100 (3,6 GHz)

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: 2 GB, GeForce GTX 1050

Freier Speicherplatz: 20 GB

Bald kostenlos verfügbar: Pathfinder: Kingmaker

Offiziell werden neue Games erst um 17 Uhr bekannt gegeben. Wo ein Geheimnis ist, da ist allerdings bekanntlich auch ein Leak. Laut diesem soll es sich bei dem Spiel, das Epic Games am 24. Dezember verschenkt, um die Enhanced Plus Edition des im Mai 2021 veröffentlichten Titels Pathfinder: Kingmaker handeln. Besonders interessant ist, dass das Spiel mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne finanziert wurde, an der sich über 18.000 Unterstützer beteiligten. Es ist ebenfalls ein Action-Rollenspiel, das jedoch aus der Vogelperspektive gespielt wird. Der Fokus liegt dabei weniger auf der Handlung und mehr auf dem klassischen RPG-Prinzip. Heißt konkret: Spieler sollen eine neue Welt erkunden und ein Königreich aufbauen.

Normalerweise kostet das Game 19,99 Euro. Für einen Tag wird der Preis allerdings auf 0 Euro fallen – zumindest, falls der Leak sich bewahrheitet. Die bisherige Trefferquote lässt allerdings darauf vertrauen.

Die minimalen, technischen Voraussetzungen für Pathfinder: Kingmaker sehen wie folgt aus: