Epic Games Store: Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 24. März um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “In Sound Mind” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: In Sound Mind

„In Sound Mind“ ist ein Psychological-Horror Spiel, in dem du in einem unbekannten Korridor erwachst. Du hast keine Ahnung, wo du bist, doch schon bald triffst du auf weitere Opfer. Es stellt sich heraus, dass ihr alle inhumanen Experimenten unterzogen wurdet und nun an den Folgen leidet. Es handelt sich dabei um eine Form der experimentellen Psychotherapie.

Du bist auf der Suche nach Abenteuer? Dann ist In Sound Mind perfekt für dich!

Schon bald merkst du, dass die Welt um dich herum ein eigenes Leben zu führen scheint. Nichts ist so, wie es sein sollte. Auf der Suche nach Antworten erlebst du seltsame Visionen, die dich auf eine Reise durch deinen eigenen Verstand mitnehmen. Der Horror in diesen Visionen ist kaum vorstellbar, doch es liegt an dir, das Rätsel um diesen bizarren Ort nach und nachzulösen. Ebenso durchläufst du eine Vielzahl von Erinnerungen, die dir wichtige Hinweise geben können.

Außerdem wirst du auf eine mysteriöse Katze namens Tonia treffen. Was hat es mit ihr wohl auf sich? Neben ihr gibt es auch noch eine Vielzahl weiterer Begleiter, die dir durch das Spiel hinweg Gesellschaft leisten werden. Ob dies letzten Endes etwas Gutes ist oder nicht, gilt es herauszufinden.

Leider verpasst: Cities Skylines

“Cities Skylines” ist wohl aktuell eines der besten City Builder Spiele, welche es auf dem Markt gibt. Das realistisch gestaltete Spiel bietet nicht nur tolle Visuals, sondern auch einen Realismus, welcher vergleichbaren Spielen um einiges voraus ist. In Cities Skylines kannst du eine Stadt ganz nach deinen Wünschen bauen. Du fängst mit einem leeren Feld an, doch schon bald könnte sich hier die nächste große Metropole befinden.

Sorge dafür, dass deine Bewohner gut versorgt sind und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Baue alle möglichen Gebäude und bringe mit Flughäfen und Güterterminals neue Waren und Menschen in deine Stadt. Du wirst schnell realisieren, wie schnell die Zeit doch vergeht, wenn du dieses Spiel startest. Aus einer Stunde werden schnell zwei, während du deine Stadt genau so gestaltest, wie du sie dir vorgestellt hast. Des Weiteren bietet Cities Skylines fantastischen Mod-Support, was bedeutet, dass deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.