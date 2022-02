Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 17. Februar um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Windbound” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Windbound

Bei „Windbound“ handelt es sich um ein Indie Action-Abenteuer. In dem Spiel erkundest du schiffbrüchig eine unbekannte Insel im Meer. Um zu überleben, musst du dich anpassen und sowohl das Land als auch das Meer bezwingen.

In dem Einzelspieler-Abenteuer spielst du die Kriegerin Kara, die auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wird. Wenn der Sturm vorüberzieht, findest du dich an der Küste einer geheimnisvollen Insel wieder. Ohne Boot, Nahrung oder Werkzeuge auf einer einsamen Insel gefangen, gilt es sich erst einmal einen Überblick über die vielfältigen Ressourcen der Insel zu verschaffen. Stelle Werkzeuge und Waffen her und verteidige dich gegen die noch unbekannten Wesen, welche die Insel ihr Zuhause nennen.

Bist du bereit, die geheimnisvollen Inseln von Windbound zu erkunden? Das Spiel ist noch bis Donnerstag, den 17. Februar komplett kostenlos im Epic Games Store zu haben. Der reguläre Preis liegt bei knapp 30 Euro.

Bald gratis verfügbar: Brothers – A Tale of Two Sons

Das Spiel “Brothers – A Tale of Two Sons” aus dem Epic Game Store nimmt dich mit auf eine atemberaubende Reise. Der Vater der beiden Brüder ist krank geworden. Es liegt nun an ihnen, das Wasser des Lebens zu ihm zu bringen und ihren leidenden Vater so zu heilen. Auf ihrer Reise müssen die beiden Brüder eng zusammenarbeiten, um schwierige Puzzles zu lösen und gegen Gegner zu kämpfen.

Als Spieler übernimmst du die Kontrolle über beide Brüder und kannst sie so gemeinsam effektiv einsetzen. Wo ein Bruder eventuell Angst hat, kann der andere mit Mut vorangehen. Wenn einer schwach ist, dann muss der andere stark sein. Es liegt an dir, die beiden sicher auf ihrer Reise zu begleiten und sie an ihr Ziel zu bringen. Dabei steuerst du die Brüder zur gleichen Zeit, was dem Spiel ein strategisches Element hinzufügt und es erneut interessanter macht.

Begib dich mit den beiden Brüdern auf eine Reise, um ihren kranken Vater zu retten.

Das Spiel wird ab dem 17. Februar kostenlos im Epic Games Store verfügbar sein. Noch ist es im Store sonst nicht verfügbar, also hast du die Chance einer der Ersten zu sein, die sich das neue Spiel über den Epic Games Store sichern.