Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 21. April um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Insurmountable” und “XCOM 2” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von zwei neuen Spielen abgelöst, welche dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Insurmountable

Hast du schon immer davon geträumt, die höchsten Berge der Welt zu erklimmen? Die höchsten Berge der realen Welt werden es vielleicht nie sein, aber in “Insurmountable” kannst du dein Glück und Können jetzt auf virtuellen Bergen unter Beweis stellen. Treffe schwierige Entscheidungen und wähle aus einem von drei Charakteren aus, welcher dich auf deinem Abenteuer in den Bergen begleiten soll. Sei gewarnt, Bergsteigen ist gefährlich und ein falscher Griff kann dich in den Abgrund stürzen. Jedoch wirst du mit der Zeit immer stärker und auch die höchsten Berge sind schnell kein Problem mehr.

In diesem Spiel ist kein Berg wie der andere, also sei vorsichtig.

Ein besonderes Highlight des Spiels ist die Spielwelt selbst, welche nach und nach vor deinen Augen generiert wird. Auch das Wetter kann sich rapide ändern. Sei also auf alles vorbereitet und bleib wachsam. Bergsteigen ist ein gefährliches Hobby.

Auch gratis verfügbar: XCOM 2

In “XCOM 2” obliegt die Welt der Macht von Aliens. Sie haben den Planeten eingenommen und die Menschen unter ihrer Kontrolle. XCOM ist die letzte Offensive der Erde und ihr Ziel ist es, gegen die Aliens vorzugehen und sie von der Erde zu vertreiben. Denn auf den ersten Blick mögen sie der Menschheit helfen, indem sie strahlende Städte bauen, doch sie haben auch noch einen anderen Plan. Versteckt hinter einer Fassade der Hilfsbereitschaft brodelt etwas Böses. Nun liegt es an dir, die Aliens davon abzuhalten, die Erde komplett zu übernehmen. Seit 20 Jahren sind sie jetzt auf unserem Planeten und langsam ist Schluss. XCOM kehrt zurück, jetzt stärker denn je.

Bald im Epic Games Store Angebot: Amnesia Rebirth

“Amnesia: Rebirth” ist wohl eines der coolsten Spiele, welche es bisher im Epic Games Store kostenlos gab. Das Horror-Game ist nichts für schwache Nerven und die Amnesia Spiele wurden deshalb besonders durch Videos auf YouTube populär. Jetzt hast du die Möglichkeit, das Spiel auch kostenlos zu spielen.

In Amnesia geht es vor allem um zwei Dinge: Deine verlorenen Erinnerungen und das Überleben. Dabei musst du einer Kreatur gegenübertreten, welche sich an der Angst nährt. Du bist in der Wüste von Algerien aufgewacht, aber hast keine Ahnung, wie du hergekommen bist. Versuche, deinen Weg zurückzufinden, ohne von der Kreatur gänzlich in den Wahnsinn getrieben zu werden. Kannst du es schaffen, deinen Ängsten und Sorgen erfolgreich gegenüberzutreten?

Die Kreatur in Amnesia lebt von deiner Angst.

Auch bald gratis verfügbar: Riverbond

Bei “Riverbond” handelt es sich um ein buntes, liebevoll gestaltetes Action-Adventure Indie Game. Hilf den knuffigen Charakteren, die Anführer der acht Welten zu befreien, welche von einem bösen Ritter eingesperrt wurden. Auf deiner Reise kannst du die Mission allein angehen, oder im chaotischen Multiplayer-Modus. Dir stehen zahlreiche Waffen und Power-Ups zur Verfügung, welche es freizuschalten gilt. Lass dich nicht vom süßen Design des Spiels täuschen, denn die Bosse haben es in sich. Bereite dich also auf ein Abenteuer vor, welches chaotisch und mindestens genauso herausfordernd ist.