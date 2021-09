Epic Games Store - Diese Spiele gibt es nur noch wenige Stunden kostenlos

Noch bis zum heute um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Automachef” und “Saints Row: The Third Remastered” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach werden die Games von einem neuen abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Saints Row The Third Remastered

„Saints Row“ ist die bekannte Videospiel-Reihe, in der du eine Stadt eroberst, welche in Sex, Drogen und Kriminalität versinkt. Du übernimmst Kontrolle über die Saints, welche in Saints Row: The Third gerade an der Spitze ihrer Macht sind. Tauche in Steelport, die originale Stadt der Sünden ein und mach deine eigenen Regeln. Wehre dich gegen das Syndikat, welches Steelport von einer ehemals funkelnden Metropole in einen Brennpunkt verwandelt hat. Das Syndikat verlangt von dir Tribute, doch du möchtest nicht zahlen. Also liegt die Antwort in der Gewalt.

In diesem im Epic Games Store angebotenen Remaster wurde die Grafik des Klassikers verbessert. Du bekommst also die Originale Erfahrung von Saints Row: The Third, jedoch jetzt mit einem ganz neuen Look.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Automachef

In “Automachef” geht es ganz um die Mechanisierung deiner Küche. Mag auf den ersten Blick etwas langweilig klingen, doch das ist es bei weitem nicht. Es handelt sich stattdessen um ein Resource-Management Puzzle-Game. Dies bedeutet, dass alles vom Design deiner Küche bis hin zur Programmierung der Maschinen in deiner Hand liegt.

Im Spiel baust und designst du deine eigenen Restaurants. Es liegt an dir, die effizientesten Designs und Maschinen anzuwenden, um dein Restaurant möglichst profitabel werden zu lassen. Während des Spiels gibt es außerdem immer wieder Puzzle zu lösen. Mal brennt deine Küche, mal gibt es keine Hotdogs mehr im Vorratskeller. Es liegt an dir, all diese verschiedenen Probleme möglichst schnell und effizient zu lösen. Neben den Campaign Leveln gibt es außerdem noch einen Vertrags-Modus, oder du kannst deiner Fantasie im Sandbox-Modus freien Lauf lassen.

Bald gratis verfügbar: Yoku’s Island Express

„Yoku’s Island Express“ vereint Elemente vieler verschiedener Spiele unter einem Dach. So findest du hier beispielsweise Elemente aus Pinball, ebenso wie Plattformer und Open World Exploration Aspekte. Ebenso verfügt das Spiel über eine ganze Reihe spannender Power Ups und Special Abilities.

In Yokus Island Express löst du Puzzles und erkundest die offene Welt der Insel.

Die Story handelt von Yoku, welcher auf der Insel Mokumana ankommt. Er möchte eigentlich nur die Sonne genießen und in Ruhe Päckchen zustellen. Doch wie so oft kommt alles anders als erwartet. Er findet heraus, dass eine Insel-Gottheit in einem unruhigen Schlaf gefangen ist. Es ist nun Yokus und deine Aufgabe, die Insel zu bereisen und denen zu helfen, welche es am meisten benötigen. Das Abenteuer wird im Anschluss an die beiden aktuell kostenlos im Epic Games Store angebotenen Spiele gratis zu haben sein.