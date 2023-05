Nur für kurze Zeit: Eines der besten Action-Spiele kostenlos

Nur noch bis zum 25. Mai kannst du dir „Death Stranding“ im Epic Games Store kostenlos sichern. Es handelt sich dabei um ein top-bewertetes Spiel, das dich normalerweise 24 Euro kostet. Außerdem kannst du dir das DLC zum Spiel mit 50 Prozent Rabatt sichern. Hast du dir das kostenlose Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Death Stranding“

„Death Stranding“ ist ein Action-Videospiel, das vom legendären Entwickler Hideo Kojima stammt. Es handelt sich bei diesem Spiel um ein Erlebnis, das es in dieser Art kein zweites Mal gibt. Du schlüpfst in die Rolle von Sam Bridges, der in einer Welt bestehen muss, die vom gestrandeten Tod völlig verändert wurde. Sam hält die zusammenhanglosen Überreste der Zukunft in seinen Händen und macht es sich zur Mission, die zerstörte Welt erneut zu vereinen. Schnell stellt sich heraus, dass dies um einiges schwieriger ist, als erwartet.

Auf seiner Reise trifft Sam auf furchteinflößende Gegner und muss sich gegen Feinde beweisen, die kaum vorstellbar sind. „Death Stranding“ ist ein Open-World-Spiel, in dem du die Spielwelt so erkunden kannst, wie es dir passt. Das Spiel ist so erfolgreich, dass sich ein zweiter Teil aktuell in der Entwicklung befindet und sogar eine Film-Adaption in Planung ist. Solltest du das Spiel also noch nicht in deiner Bibliothek haben, dann ist jetzt die beste Möglichkeit, es dir zu sichern.

Nächste Woche im Angebot: Ein geheimnisvolles Spiel

Nächste Woche gibt es wieder ein geheimnisvolles Spiel, das du dir kostenlos sichern kannst. Um welches Spiel es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt. Doch vermutlich wird es wieder ein qualitativ hochwertiges Spiel sein. Das geheimnisvolle Spiel wird am 25. Mai offenbart und bleibt dann wieder eine Woche lang im Angebot.