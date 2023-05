Epic Games Store: 4K Rennspiel und mehr jetzt kostenlos

Diese Woche kannst du dir „Against All Odds“, „Horizon Chase Turbo“ und „Kao the Kangaroo“ kostenlos im Epic Games Store sichern. Warte jedoch nicht zu lange, denn das Angebot endet bereits am 11. Mai um 17:00. Nach Ablauf werden die drei Spiele von einem neuen Game abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang im Angebot ist.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

„Against All Odds“

In „Against All Odds“ ist die Slaughter League dein Ausweg aus einer scheinbar aussichtslosen Situation. Du benötigst nämlich dringend Geld und nirgendwo gibt es so viele finanzielle Mittel zu gewinnen wie in der Slaughter League. Das Problem? Es handelt sich hier nicht etwa um ein harmloses Sportevent wie Badminton. In der Slaughter League kannst du entweder alles gewinnen, oder alles verlieren – inklusive deines Lebens.

Natürlich trittst du in der Slaughter League nicht allein an. Du kannst „Against All Odds“ mit bis zu zehn Freunden spielen. Sichere dir das Game also bis zum 11. Mai, um dein Können gegen deine Freunde zu beweisen.

„Horizon Chase Turbo“

„Horizon Chase Turbo“ nimmt dich mit in die Zeit der 80er und 90er Jahre. Dieses Rennspiel hat sich von großen Hits der Zeit inspirieren lassen und verknüpft nun klassische und neue Elemente. So kannst du beispielsweise das Retro-Design des Spiels in 4K genießen. Für noch mehr Nostalgie könnte auch der Mehrspieler-Modus sorgen: Du kannst das Spiel mit bis zu vier weiteren Spielern im Splitscreen-Modus lokal spielen. Gemeinsam könnt ihr dann 111 Rennstrecken in 48 Städten unsicher machen. Eines ist dabei garantiert: Dieses Spiel wird nicht langweilig.

„Horizon Chase Turbo“ ist kostenlos im Epic Games Store.

„Kao the Kangaroo“

Zurück in die Vergangenheit holt dich auch dieses Spiel: „Kao the Kangaroo“ ist eine Hommage an das goldene Zeitalter der 3D-Plattformer. Du kannst dich also auf ein Spiel voller Action und mit coolen Kämpfen freuen. Natürlich spielen auch Spaß, Abenteuer, Entdeckung und Geheimnisse eine wichtige Rolle in diesem wunderschönen Plattformer. Insgesamt eignet sich das Spiel besonders gut für eine schnelle Spielsession, denn du steigst direkt ins Spiel ein und musst nicht lange auf Action und Spannung warten.

Bald im Epic Games Store Angebot: „Die Sims 4“

Nächste Woche erwartet dich im Epic Games Store ein ganz besonderes Angebot. Es handelt sich dabei um das „Die Sims 4: Der gewagte Lebensstil-Bundle„, welches dein Spiel maßgeblich verbessert. Mittlerweile kannst du dir „Die Sims 4“ kostenlos herunterladen, doch Erweiterungspacks sind weiterhin ein teurer Spaß. Mit diesem tollen Angebot kannst du dir ab dem 11. Mai um 17:00 gleich drei Erweiterungen komplett kostenlos sichern. Es handelt sich dabei um das Fashion Street Kit, das Luxury Party Stuff Pack und das Jungle Adventure Game Pack.