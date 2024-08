Endlich Klarheit: So lange bekommt dein Xiaomi-Handy Updates

Zusätzliche Gebühren sind im Banking-Sektor nicht unüblich. Mal fallen Kontoführungsgebühren an, mal Abgaben für Abbuchungen an einem fremden Bankautomaten. Aktuell müssen sich Kunden vor einer neuen Strafgebühr in Höhe von 80 Euro in Acht nehmen. Was steckt wirklich dahinter?