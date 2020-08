Endlich: Freenet Funk mit Roaming – und diesen Einschränkungen

Eigentlich wollte freenet Funk dir schon zur Urlaubssaison 2019 Roaming anbieten. Doch offenbar hat man hier die Rechnung ohne den Netzpartner O2 gemacht. Bis heute gab es keine Möglichkeit, den täglich buchbaren und wieder kündbaren Discounter auch im Ausland zu nutzen. Jetzt unternimmt der nur per App buchbare Anbieter aber einen ersten Schritt, damit du im Ausland zumindest nicht mehr offline bist.

Ab sofort kannst du bis zu 30 Tage pro Jahr innerhalb der EU ein Datenvolumen von 1 GB täglich nutzen. Dieses kostenlose Feature bucht sich vollautomatisch und unabhängig davon, ob du bei freenet Funk gerade den Unlimited-Pass oder den 1-GB-Pass oder aber dich sogar in der kostenlosen oder kostenpflichtigen Pausenzeit befindest. Ausgelöst wird die Nutzung durch das Einbuchen in einem ausländischen Netz.

30 GB Datenroaming pro Jahr als Geschenk

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden ab sofort die Möglichkeit zur Datennutzung ihres Tarifs auch im europäischen Ausland ohne Mehrkosten anbieten können“, sagt der leitende Produktmanager Felix Bommer. Es sei nicht nur der Einstieg in die Funk-Roamingwelt, „sondern auch ein wichtiger Meilenstein bei der Weiterentwicklung dieses hochinnovativen Produkts“.

Die neue Regelung gilt für 28 Ländern der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern sowie im Europäischen Wirtschaftsraum (Island, Liechtenstein, Norwegen).

Für einmalig 10 Euro kannst du freenet Funk per App buchen. Du kannst dabei täglich zwischen der unlimitierten Datenvariante für 99 Cent und der 1-GB-Varainte für 69 Cent pro Tag wählen. Beide Tarife enthalten Flats für Telefonie und SMS und sind täglich künd- oder wechselbar. Du nutzt das O2-LTE-Netz mit bis zu 225 Mbit/s. An insgesamt 30 Tagen im Jahr kannst du eine kostenlose Tarifpause machen. An diesen funktioniert übrigens auch das neue Datenroaming. In diesem Zeitraum hast du innerhalb Deutschlands eine Telefonie- und SMS-Flat sowie einen Datenzugang mit 64 kBit/s – also faktisch keinen Online-Zugang. Ab dem 31. Pausentag pro Kalenderjahr kostet diese Tarifvariante 29 Cent pro Tag. Die genannten Kosten sind übrigens die „regulären“ Kosten von freenet Funk, die 3 Prozentpunkte Mehrwertsteuersenkung gibt der Anbieter weiter.

freenet Funk unlimited freenet Funk 1GB freenet Funk Pause Datenvolumen unlimitiert 1 GB/Tag unlimitiert (gedrossel auf 64 kbit/s) Telefonie Allnet-Flatrate Allnet-Flatrate Allnet-Flatrate SMS Flatrate Flatrate Flatrate Einrichtungskosten 10 Euro 10 Euro 10 Euro Grundkosten 99 Cent/Tag 69 Cent/Tag 29 Cent/Tag

30 Tage pro Kalenderjahr kostenlos Mindestlaufzeit 1 Tag 1 Tag 1 Tag Kündigungsfrist keine keine keine Netz O2 mit LTE bis zu 225 MBit/s O2 mit LTE bis zu 225 MBit/s O2 mit LTE bis zu 64 kBit/s Roaming nein, 30 Tage pro Jahr je 1 GB Datennutzung in der EU kostenlos möglich Kosten/Monat (bei 30 Tagen) 29,70 Euro 20,70 Euro 8,70 Euro

Diese Einschränkungen gibt es

Richtiges Roaming bietet freenet Funk somit immer noch nicht an. Der Tarif ist auf 30 Tage pro Monat beschränkt, telefonieren kannst du im Ausland auch höchstens über die Datenleitung. Außerhalb der EU/EWR-Staaten ist die Nutzung nicht möglich. Freenet definiert freenet Funk daher auch weiterhin als nationalen Tarif und sieht keinen Verstoß gegen die EU-Roaming-Verordnung, wonach ein Tarif im EU-Ausland dem Tarif in Deutschland entsprechen muss. Die 30 Tage Datenroaming seien ein Geschenk des Anbieters.

