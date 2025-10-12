Kommt eines der besten Spiele aller Zeiten für die die Switch 2?

Laut einem Leak könnte jedoch eines der bestbewerteten Spiele aller Zeiten bald seinen Weg auf die handliche Konsole finden, und zwar kein anderes als Rockstars Red Dead Redemption 2. Auch wenn derzeit fast alle Augen auf das kommende GTA VI gerichtet sind, ist die Red-Dead-Redemption-Reihe offenbar noch lange nicht in Vergessenheit geraten.

Kommt Red Dead Redemption 2 auf die Switch 2?

Vor wenigen Wochen erhielt Red Dead Online, das bereits vor Jahren eingestellt wurde, überraschend ein neues Update. Seitdem brodelt die Gerüchteküche. Nicht nur über die Zukunft des Online-Spiels, sondern auch über die gesamte Reihe. Während ein mögliches Red Dead Redemption 3 vermutlich noch Jahre entfernt ist, scheint sich rund um den zweiten Teil wieder etwas zu bewegen.

Der Branchen-Insider NateTheHate2 behauptet, dass Red Dead Redemption 2 irgendwann für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Laut seinen Aussagen existieren sowohl ein Next-Gen-Update als auch eine Version für die Switch 2 bereits. Einen genauen Zeitraum für den Release nannte er jedoch nicht.

Das Ganze fällt zeitlich zusammen mit neuen Diskussionen über die Zukunft des Spiels, was die Glaubwürdigkeit des Leaks durchaus erhöht. Schließlich fragen sich viele, warum Rockstar plötzlich Red Dead Online mit einem großen Update zurückgebracht hat. Offenbar wollte das Studio so erneut Aufmerksamkeit auf das Spiel lenken. Möglicherweise, um vor einer größeren Ankündigung oder, in diesem Fall, einem Switch-2-Port für zusätzliche Aufmerksamkeit zu sorgen.

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre es das erste Mal, dass Red Dead Redemption 2 auf einer Nintendo-Konsole erscheint. Der erste Teil ist zwar bereits auf der ursprünglichen Switch spielbar, doch der Nachfolger fehlte bislang, vermutlich wegen der hohen Hardware-Anforderungen.

Red Dead Redemption 2 ist eines der besten Videospiele der letzten Jahre.

Neben dem Switch-2-Port behauptet NateTheHate2 außerdem, dass bei Rockstar auch ein Next-Gen-Update in Arbeit sei. Dieses soll das Spiel für aktuelle Konsolen wie die PlayStation 5 und Xbox Series X/S optimieren. Zwar lässt sich Red Dead Redemption 2 schon jetzt auf diesen Konsolen spielen, doch das Spiel kann die zusätzliche Leistung bisher nicht vollständig nutzen.

Das führt zu einer begrenzten Bildrate und einer insgesamt niedrigeren Performance, als man erwarten würde. Ein solches Update könnte also für deutlich bessere Leistung und ein spürbar flüssigeres Spielerlebnis sorgen. Unklar ist jedoch, ob Rockstar dieses Update kostenlos als Patch oder nur als kostenpflichtige Erweiterung anbieten wird.