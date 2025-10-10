70 Euro geschenkt: Hochwertiges PC-Spiel komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir ein Multiplayer-Survival-Game kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Albion Online – Bonus-Paket

Albion Online ist ein beliebtes Online-Cross-Platform-Spiel, das du kostenlos spielen kannst. Allerdings gibt es, wie in fast jedem kostenlosen Online-Game, besondere Gegenstände, mit denen du dir einen Vorteil verschaffen kannst. Und sei es nur ein ästhetischer Bonus. Wenn du bereits überlegt hast, Albion Online anzufangen, dann kannst du dir jetzt im Epic Games Store ein tolles Bonus-Bundle sichern.

Das kostenlose Geschenk hat einen Wert von etwa 50 Euro und kann dir den Einstieg ins Spiel erleichtern. Es enthält einen coolen Skin und mehrere Fortschritts-Boosts, um deinen Aufstieg zu beschleunigen.

Albion Online ist ein etabliertes und beliebtes MMORPG.

Gravity Circuit

Erinnerst du dich noch an die Zeiten der klassischen Konsolengames? Keine Sorge, wenn nicht, denn Gravity Circuit ist ein Spiel für Jedermann. Es ist ein 2D-Game, das voller Action steckt und dich sicher in seinen Bann zieht. Als Kai, der die mysteriöse Macht des Gravity Circuits beherrscht, musst du dich durch eine apokalyptische Welt voller Roboter kämpfen.

Normalerweise kostet dich das Spiel rund 17 Euro, doch diese Woche kannst du es dir kostenlos herunterladen. Spieler im Epic Games Store haben das Spiel mit 4,6 von 5 Sternen bewertet, was für seine Qualität spricht.

Gravity Circuit entführt dich zurück zum Anfang der Videospiele.

Nächste Woche im Epic Games Store

Amnesia: The Bunker

Im Oktober beginnt der Herbst. Die kurzen, grauen Tage sorgen bei vielen für Horror-Stimmung und der Epic Games Store schenkt dir passend dazu Amnesia: The Bunker, ein topbewertetes Horrorspiel. In diesem Game findest du dich in einem verlassenen Bunker wieder, der voller Gefahren steckt. Mit nur einer Kugel im Magazin musst du es irgendwie schaffen, aus diesem Albtraum zu entkommen.

Das Spiel ist ein zeitloser Klassiker, was sich auch in den Bewertungen spiegelt. Mit 4,8 von 5 Sternen ist das Spiel im Epic Games Store eine klare Empfehlung. Aktuell kostet es dich noch etwa 22 Euro, doch nächste Woche kannst du es dir kostenlos herunterladen.

Bist du bereit für einen Monat voller Horrorspiele?

Samorost 3

Erinnerst du dich noch an Samorost 1 und 2? Die beiden Games gab es vor ein paar Wochen kostenlos im Epic Games Store. Nächste Woche kannst du mit Samorost 3 ein weiteres Abenteuer erleben. Diesmal gehst du dabei auf die Suche nach deiner eigenen mysteriösen Herkunft. Reise durch den Kosmos und erlebe eine Story, die dich packen und begeistern wird. Normalerweise kostet dich dieses Spiel 20 Euro, ist jedoch nächste Woche kostenlos verfügbar.