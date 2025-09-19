Aktuell kannst du dir eines der besten Survival Games kostenlos herunterladen

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir ein sehr gut bewertetes Survival Game sichern. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

Project Winter

Diese Woche kannst du dir „Project Winter“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Bei diesem Survival-Game handelt es sich um einen Test deiner Freundschaften. Dein Ziel ist es nämlich, gemeinsam mit deinen Freunden aus einer verschneiten Eiswüste zu entkommen. Doch der Kampf ums Überleben ist nicht das einzige Hindernis, denn nicht alle deine Freunde haben das gleiche Ziel.

Schafft ihr es, Lügen zu durchschauen, Verräter zu fassen und so zu entkommen? In diesem Spiel, das bei Steam sehr positive Bewertungen erhalten hat, findet ihr es heraus. Normalerweise kostet es rund 8 Euro, doch diese Woche kannst du es dir kostenlos herunterladen.

Project Winter ist ein brutales Suvival Game.

Samorost 2

Ebenfalls diese Woche hat der Epic Games Store wieder ein künstlerisches Abenteuer für dich auf Lager. In „Samorost 2“ tauchst du in die Welt eines Weltraumgnoms ein. Doch ganz plötzlich wird dein friedliches Leben aus dem Ruder gebracht, denn randalierende Aliens haben deinen Hund entführt. Natürlich möchtest du deinen Vierbeiner sicher zurückholen, weswegen du dich auf eine Reise durch den Weltraum begibst.

Dabei triffst du auf verschiedene Gestalten mit irren Geschichten, kommst mit ihnen ins Gespräch und lauschst der entspannenden Musik des Spiels. Für gewöhnlich kostet dich das Spiel 5 Euro. Diese Woche kannst du es dir allerdings kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

In diesem Spiel begibst du dich auf eine wunderbare Expedition.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Eastern Exorcist

Wenn dich die chinesische Kultur reizt, dann solltest du „Eastern Exorcist“ nächste Woche auf keinen Fall verpassen. In diesem 2D-Side-Scroller dreht sich nämlich alles um traditionelle chinesische Kunst und die Geschichte eines begabten Exorzisten. Eastern Exorcist spielt in einer Fantasy-Welt, die an China angelehnt ist. Auf deiner Reise besiegst du verschiedenste brutale Monster und Geister, erlebst aber auch komplexe Geschichten von Freude und Trauer.

Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 16 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche kannst du es dir jedoch komplett kostenlos herunterladen. Das Spiel bietet handgezeichnete Landschaften im chinesischen Stil, kunstvolle Story-Sequenzen und vor allem eine packende Story.

Dieses Spiel ist ein Muss für jeden, den die chinesische Kultur begeistert.