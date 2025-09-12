Nur diese Woche: Riesiges AAA-Game ist komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir ein besonders magisches Spiel kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

Ghostrunner 2

Diese Woche gibt es ein Highlight unter den kostenlosen Spielen im Epic Games Store. „Ghostrunner 2“ ist ein extrem hochwertiges 18+-Spiel, das dich in eine brutale Cyberpunk-Zukunft entführt. Hier erwarten dich epische Bosskämpfe, eine interaktive und packende Geschichte, neue Spielmodi und ein gefeierter Synthwave-Soundtrack.

Sei darauf vorbereitet, dass in diesem Spiel viel Blut fließen wird. Es hat seine Altersbeschränkung nämlich nicht umsonst erhalten. Ghostrunner 2 ist also nicht für junge Spieler geeignet. Wer allerdings alt genug ist und kein Problem mit Gewalt hat, den erwarten hier epische Katana-Kämpfe und einzigartige Konfrontationen mit verschiedensten Gegnern, die deinen Playstyle erlernen und dynamisch darauf reagieren.

Normalerweise kostet dich Ghostrunner 2 satte 40 Euro. Du kannst dir das Spiel allerdings diese Woche komplett kostenlos herunterladen und es im Anschluss behalten. Sowohl im Epic Games Store als auch bei Steam hat das Spiel sehr positive Bewertungen erhalten.

Ghostrunner 2 ist ein brutales Cyberpunk-Game.

Monument Valley II

Hat dir Monument Valley, das es letzte Woche kostenlos gab, gefallen? Dann kannst du dich diese Woche über „Monument Valley II“ freuen. Das Spiel knüpft an den Erfolg des Vorgängers an und bietet dir noch mehr spannende Rätsel und Geheimnisse, die es in der Heiligen Geometrie zu lösen gilt. Das Spiel feiert diese Woche seinen Start im Epic Games Store, weswegen du es dir dann kostenlos sichern kannst.

Monument Valley 2 ist die Fortsetzung des preisgekrönten Klassikers.

The Battle of Polytopia

Magst du Spiele, in denen du eine Zivilisation aufbaust, aber die großen Titel sind dir zu komplex und zeitaufwendig? Oder möchtest du einfach mit deinen Freunden spielen, die leider nur ein Smartphone zur Hand haben? Dann solltest du „The Battle of Polytopia“ nicht ignorieren. Bei diesem unscheinbaren Spiel handelt es sich nämlich um eines der größten Strategie-Games seines Genres.

Das liegt vor allem daran, dass das Spiel dank der Low-Poly-Grafik auch auf Smartphones läuft. So kannst du also auch mit jenen Freunden spielen, die mit Gaming eigentlich nichts am Hut haben. Normalerweise kostet dich das Spiel noch etwa 13,50 Euro, aber diese Woche kannst du es dir kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

Dieses unscheinbare Spiel kann wirklich jeder spielen.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Project Winter

Nächste Woche kannst du dir „Project Winter“ kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Bei diesem Survival-Game handelt es sich um einen Test deiner Freundschaften. Dein Ziel ist es nämlich, gemeinsam mit deinen Freunden aus einer verschneiten Eiswüste zu entkommen. Doch der Kampf ums Überleben ist nicht das einzige Hindernis, denn nicht alle deine Freunde haben das gleiche Ziel.

Schafft ihr es, Lügen zu durchschauen, Verräter zu fassen und so zu entkommen? In diesem Spiel, das bei Steam sehr positive Bewertungen erhalten hat, findet ihr es heraus. Aktuell kostet es noch rund 8 Euro, doch nächste Woche kannst du es dir kostenlos herunterladen.

Project Winter ist ein brutales Survival Game.

Samorost 2

Auch nächste Woche hat der Epic Games Store wieder ein künstlerisches Abenteuer für dich auf Lager. In „Samorost 2“ tauchst du in die Welt eines Weltraumgnoms ein. Doch ganz plötzlich wird dein friedliches Leben aus dem Ruder gebracht, denn randalierende Aliens haben deinen Hund entführt. Natürlich möchtest du deinen Vierbeiner sicher zurückholen, weswegen du dich auf eine Reise durch den Weltraum begibst.

Dabei triffst du auf verschiedene Gestalten mit irren Geschichten, kommst mit ihnen ins Gespräch und lauschst der entspannenden Musik des Spiels. Für gewöhnlich kostet dich dieses Spiel 5 Euro. Nächste Woche kannst du es dir allerdings kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

In diesem Spiel begibst du dich auf eine wunderbare Expedition.