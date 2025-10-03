Nur für kurze Zeit: Dieses 29 Euro Game ist komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir ein Multiplayer-Survival-Game kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

Nightingale

Noch im Early-Access-Stadium befindet sich „Nightingale“, ein First-Person-Action-Survival-Game mit beeindruckender Grafik. Um in dieser mysteriösen Welt voller magischer Portale zu überleben, musst du erkunden, Gegenstände herstellen und dich mit magischen Kreaturen in Sümpfen, Dschungeln, Wäldern und Wüsten anlegen.

Du musst Rohstoffe sammeln und dir ein eigenes Lager aufbauen, Mahlzeiten zubereiten, um deine Gesundheit wiederherzustellen, Werkzeuge herstellen, um weitere Ressourcen zu gewinnen, und immer komplexere Ausrüstung sowie Waffen entwickeln. Auch wenn die Beschreibung vielleicht nach einem typischen Pixel-Blockbuster klingt – diese Welt kommt mit düsteren, erwachseneren Themen daher. Aktuell kostet Nightingale etwa 29 Euro im Epic Games Store. Diese Woche können Sie es jedoch kostenlos zu Ihrer Bibliothek hinzufügen.

Nightingale ist ein PvE-Open-World-Survival-Crafting-Spiel

Firestone Online Idle RPG

Wenn dich der Idle-RPG-Trend gepackt hat, solltest du dir „Firestone“ ansehen. Das Spiel ist mehr als nur ein einfaches AFK-Game (away from keyboard) und bietet dir sogar Multiplayer-Action in spannenden PvP-Duellen. Und falls es dich nervt, deine Helden nur auf dem Bildschirm kämpfen zu sehen, kannst du selbst mit den Klick-Mechaniken ins Geschehen eingreifen.

Hast du genug von stundenlangen Tutorials und komplizierten Spielsystemen? Dann könnte Firestone genau das entspannte RPG sein, das du suchst. Das Grundspiel ist kostenlos – und diese Woche können Sie sogar ein Paket im Wert von rund 85 Euro sichern, um dein Abenteuer ordentlich zu pushen.

Ein Multiplayer-Idle-RPG zum Zeitvertreib.