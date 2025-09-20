Günstiger als je zuvor: Aktuelles AAA-Game ist 40% reduziert

In Deutschland ist der Herbst angekommen: Viele windige, regnerische Tage stehen bevor. Zum Glück gibt es kaum etwas Besseres, als sich drinnen mit einem guten Videospiel die Zeit zu vertreiben. Gerade jetzt kannst du dir ein aktuelles AAA-Game fast 30 Euro günstiger sichern. Das Spiel ist erst dieses Jahr erschienen und hat durchweg starke Bewertungen bekommen.

Assassin’s Creed Shadows im Angebot

Die Rede ist von Assassin’s Creed Shadows. Der Titel erschien im März 2025 und kostet normalerweise stolze 70 Euro. Aktuell bekommst du das Spiel bei Steam mit 40 Prozent Rabatt, allerdings nur bis zum 29. September.

Warum solltest du zuschlagen? Zwar stand Assassin’s Creed Shadows im Vorfeld wegen Ubisofts kreativer Entscheidungen bei Charakterdesign und historischer Genauigkeit in der Kritik. Doch nach Release konnte es viele überraschen. Zahlreiche Magazine lobten den Titel, unter anderem Gamerant vergab eine Wertung von 9/10. Auch von Spielerseite hat das Spiel überwiegend positive Bewertungen erhalten.

Was macht das Spiel besonders?

Ein großer Pluspunkt ist die Möglichkeit, zwischen zwei Hauptfiguren zu wechseln. Naoe, ein Shinobi, setzt auf Schatten, Geräusche und Ablenkung, um unbemerkt zu bleiben. Wenn du es direkter magst, wechselst du zu Yasuke, einem Samurai, der mit Katana oder Naginata wuchtige Nahkampf-Kombos austeilt.

Shadows gehört definitiv zu den besseren Assassin’s Creed Spielen der letzten Jahre.

Durch diesen Kontrast im Gameplay meinten viele Tester, dass sie schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Stealth-Spiel hatten. Auch wenn nicht alle Spieler gleichermaßen überzeugt sind, kommt das Spiel auf 80 Prozent positive Bewertungen bei Steam. Zum Vergleich: Assassin’s Creed Valhalla liegt dort nur bei gemischten 68 Prozent.

Wenn dir die neuere Assassin’s-Creed-Formel gefällt, bekommst du hier ein solides Spiel mit viel Abwechslung. Beachte aber: Der Titel ist wegen seiner Gewalt und Mikrotransaktionen erst ab 18 Jahren freigegeben. Das Angebot auf Steam läuft am 29. September aus, also sichere dir den Deal, solange er noch gilt.