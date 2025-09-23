Alle neuen TVs betroffen? Änderung beim HDMI-Standard steht bevor

Das Unternehmen hinter der HDMI-Schnittstelle hat in diesem Jahr nämlich die brandneue Version 2.2 vorgestellt. Doch was genau bietet diese und welche Folgen hat sie für künftige TV-Geräte?

HDMI 2.2-Spezifikation: Das bietet der neue Standard

Bevor wir uns das Ganze genauer ansehen, noch eine kurze „Entwarnung“. Selbst heutzutage gibt es weiterhin TV-Modelle, die noch immer keinen HDMI-2.1-Port besitzen. Bis sich der neue Standard also voll etabliert, dürfte es noch etwas dauern. Allerdings hoffe ich, dass hier nicht zu lange gewartet wird. Denn die HDMI 2.2-Spezifikation ermöglicht eine Unterstützung von 12K@120 Hz und selbst 16K@60 Hz sind möglich. Zur Einordnung: Nur die wenigsten Filmkameras erreichen überhaupt eine Auflösung von 12 K. Hier klingen 16 K für den Privatgebrauch schon utopisch.

Zusätzlich werden unkomprimierte vollchromatische Formate wie 8K@60Hz und 4K@240Hz in 10- und 12-Bit unterstützt. Letzteres dürfte vor allem bei unseren Gamern Herzflattern auslösen. Welche Möglichkeiten die neuesten Konsolengenerationen bieten werden, bleibt allerdings noch offen.

Ultra96-Kabel

Kommen wir zum richtig spannenden Teil. Die neue „HDMI 2.2-Spezifikation unterstützt eine höhere Bandbreite von 96 GBit/s“, heißt es in einer Pressemeldung der HDMI Licensing Administrator Inc. Zum Vergleich: HDMI 2.1 erreicht „nur“ 48 GBit/s und Version 2.0 kam auf gerade einmal 18 GBit/s. In Anbetracht der angestrebten Framerates und Auflösungen ist eine solche Übertragungsrate auch zwingend nötig.

Mit der Kennung „Ultra96“ weißt du sofort, dass es sich um eines der neuen HDMI 2.2-Kabel handelt.

Laut dem Unternehmen handelt es sich bei Ultra96 um einen sogenannten „Funktionsnamen“, der von Herstellern verwendet werden soll, um die maximale Bandbreite von 64, 80 oder 96 GBit/s anzuzeigen. Bedeutet natürlich auch, dass du ein entsprechendes Kabel benötigst, wenn du ein Gerät mit dem Ultra96-Logo besitzt.

Ab wann ist die HDMI 2.2-Spezifikation verfügbar?

Laut der HDMI Licensing Administrator Inc. soll Version 2.2 ab dem vierten Quartal 2025 verfügbar sein. Genauer gesagt sollen dann die ersten Ultra96 HDMI-Kabel im Ladenregal stehen. Wie üblich wird auf der Verpackung das offizielle HDMI-Zertifizierungslabel angebracht, damit du dir sicher sein kannst, die neue Technologie nutzen zu können.

Auch Fabian Bengelmann, Produktmanager beim Kabel- und Zubehörlieferer Hama, spricht davon, dass alles von den schnelleren Bildwiederholraten und hochwertigeren Farboptionen profitieren wird. Entscheidend ist, dass die neue Technologie zu einer noch besseren Darstellung von schnellen Inhalten führen dürfte und eine neue Film-Dimension einführen wird, die wir bisher so noch nicht erlebt haben. Fraglich bleibt natürlich, inwieweit sich diese Neuerungen für den Privatgebrauch lohnen – und wie viel der ganze Spaß bei neuen Smart-TVs kosten wird.

Die neue Newsletter-Welt von inside digital: Jede Woche das Beste lesen – kostenlos! Die neuesten Trends, die besten Deals und was zu gewinnen gibt es auch: Unsere Newsletter liefern dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital WEEKLY Dein wöchentlicher Technik-Überblick – immer auf dem neuesten Stand.

inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.