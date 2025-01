HDMI ändert sich: Darauf musst du bald bei deinen Kabeln achten

Die HDMI-Technologie ist von modernen Elektrogeräten nicht wegzudenken. Als wichtige Video-, Audio- und Datenschnittstelle verbindet sie hochauflösende Displays mit zahllosen Geräten aus der Unterhaltungselektronik, Mobilgeräte, Computer und vielen weiteren Elektrogeräten. Allein im Jahr 2024 wurden über 900 Millionen HDMI-fähige Produkte ausgeliefert. Seit der Einführung des Standards sind bis zum Jahr 2024 beinahe 14 Milliarden HDMI-fähige Geräte bei Verbrauchern gelandet. Entsprechend hoch sind die Wellen, die jede Verbesserung der Schnittstelle in der Branche schlägt. Mit dem neuen HDMI 2.2-Standard kannst du dich auf noch bessere Bild- und Audioausgaben bei hochauflösenden Monitoren freuen.

Der Trend zu leistungsfähigeren Displays mit hoher Bildwiederholfrequenz

Die Unterhaltungselektronik bedient nicht nur Serien- und Filmenthusiasten, sondern ebenso Gamer, die höhere Ansprüche auf die Bildwiederholfrequenz ihrer Displays aufweisen. 2024 setzte sich darum, eine Auflösung von 144 Hz bei 4K-Auflösungen bei HDTV-Modellen durch. Kommende Fernseher werden 4K mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz unterstützen. Gleichzeitig mit der Hochstufung der gezeigten Bilder pro Sekunde setzen auch immer mehr TV-Marken und Modelle auf die Unterstützung von Gaming-Funktionen. Gerade kleinere Gaming-Fernseher können sich so als Konkurrenz zu größeren Computermonitoren positionieren. Dasselbe Gerät kann dadurch für mehrere Kundenkreise attraktiv werden. Zugleich zeigt sich bei Fernsehern eine Tendenz zu größeren Bildschirmdiagonalen. TV-Geräte mit 85, 98 und 100 Zoll werden immer gefragter.

Die HDMI-Spezifikation 2.2 berücksichtigt diese Entwicklungen und liefert die doppelte Bandbreite, die noch HDMI 2.1 ermöglicht. Dank der HDMI Fixed Link (FRL)-Technologie der nächsten Generation stehen Bandbreiten von 96 GBit/s zur Verfügung. Zugleich präsentierte das HDMI Forum mit den Kabeln des Typs Ultra96 HDMI auch ein Kabel, das sämtliche dieser HDMI 2.2-Funktionen unterstützt. Das Ultra96 HDMI-Kabel ist dabei Teil des Ultra-HDMI-Zertifikationsprogramms. Dabei prüft das HDMI Forum für jedes Modell und alle Kabellängen, ob der jeweilige Standard eingehalten wird. Erkennbar ist die Eignung des Kabels durch ein entsprechend fälschungssicheres Label auf den Produkten. Das Ultra96-HDMI-Kabel soll voraussichtlich ab dem 3. oder 4. Quartal 2025 auf dem Markt erscheinen.

HDMI 2.2 setzt auf neue fälschungssichere Labels für Ultra96-HDMI-Kabel

8K war gestern – HDMI 2.2 bietet Unterstützung für bis zu 16K

Verglichen mit dem Vorgänger kann HDMI 2.2 nicht nur eine Verbesserung der Audio- und Video-Synchronisation dank HDMI Latency Indication Protocol (LIP) vorweisen. Sie ist auch ideal für datenintensive Anwendungen geeignet, wie AR/VR/MR, wodurch die Möglichkeiten von immersiven Spielwelten und Events eine neue Ebene erreichen. Gerade die Playload-Bandbreiten für Gaming und VR/AR unterstützen nun unkomplizierte 4K-Auflösungen mit 240 Hz bei 10-Bit, 12-Bit und höheren Farbtiefen.

Was die allgemeine, maximale Auflösung der HDMI 2.2-Spezifikation für komprimierte Inhalte betrifft, ist der technologische Sprung umso größer geworden. 4K-Auflösungen können mit bis zu 480 Hz versorgt werden, 5K mit und 8K zu je 240 Hz sowie 10K und 12K mit jeweils 120 Hz. Insgesamt ist eine 16K-Auflösung möglich, was der vierfachen Anzahl an Pixeln des heutigen 8K-Standards entspricht. Sollen zugleich unkomprimierte Inhalte mit einer hohen Farbtiefe wiedergegeben werden, sinkt die Rate jedoch geringfügig. So unterstützt der Standard etwa 8K60/4:4:4 und 4K240/4:4:4 bei 10-Bit und 12-Bit.

HDMI 2.2 ermöglicht 16K-Auflösungen