„Das gab es noch nie“: Eine einzelne Rufnummer terrorisiert ganz Deutschland

Im Rahmen seines Telefonspam-Checks benennt Sicherheitsdienstleister Clever Dialer Monat für Monat die zehn am weitesten verbreiteten und damit gefährlichsten Spam-Telefonnummern in Deutschland. Denn wer besagte Rufnummern kennt oder gar vorsorglich blockiert, muss sich um Telefonbetrug deutlich weniger Sorgen machen. Aktuell würde es zudem bereits ausreichen, wenn du dir eine einzige Rufnummer einprägst. Denn von dieser ging im Juni ein Großteil des Risikos aus.

03025555 – Diese Nummer terrorisiert Deutschland

Clever Dialer führt in seiner Liste die Top 10 Spam-Rufnummern auf, die von Betroffenen als solche gemeldet werden. Auf dem ersten Platz positionierte sich im vergangenen Monat die Berliner Telefonnummer 0302555 – 456. Bei den letzten drei Ziffern handelt es sich um Nebenstellen. Laut einem Betroffenen werden Angerufene von einer Dame darüber in Kenntnis gesetzt, sie hätten ein Abo über eine Lotto-Firma abgeschlossen und die Kündigungsfrist nicht eingehalten. Nun könne das Abonnement gekündigt werden. Dazu seien allerdings die Bankdaten des Angerufenen erforderlich. An dieser Stelle wurde das Telefonat von ebenjenem beendet.

Laut Angaben des Sicherheitsanbieters hätte es eine Telefon-Betrugsaktion wie diese noch nie gegeben. Was jedoch nicht an den Inhalten der Vishing-Anrufe (Voice-Phishing), sondern an ihrer Häufigkeit liegt. Denn rund 64 Prozent aller Telefonbetrug-Anrufe in den Top 10 stammten im Juni von einer einzelnen Telefonnummer. Lediglich die Nebenstellen unterschieden sich voneinander. Daher taucht die Nummer 03025555 gleich sechsmal in der aktuellen Liste mit Spam-Telefonnummern auf. Merke: Ruft dich eine dir unbekannte Festnetznummer mit vier Fünfen an, solltest du aufhorchen. Apropos Festnetz, rund 70 Prozent der betrügerischen Anrufe gingen im Juni von Festnetznummern aus. Mobile Handynummer scheinen deutlich seltener für diesen Zweck genutzt zu werden. Und auch Spam-Anrufe aus anderen Ländern warn vergangenen Monat knapp bemessen. Die einzigen beiden Ausnahmen stellen Anrufe aus Bulgarien und Österreich dar.

Spam-Telefonnummern im Juni

So kannst du dich schützen

Grundsätzlich sollte man bei unbekannten Telefonnummern immer darauf achten, wie sich der Gegenüber verhält. Möchte er persönliche Daten in Erfahrung bringen? Dir ein Abonnement andrehen? Benennt er ein Problem (Virus auf dem Computer) und liefert direkt eine Lösung? In all diesen und ähnlichen Fällen solltest du genau aufpassen – auch auf deine Wortwahl. Beispielsweise darfst du niemals das Wort „ja“ in einem Gespräch benutzen, wenn du keinen Wert auf ein unerwartetes und ungewolltest Abonnement legst. Auch solltest du dir im Klaren darüber sein, dass ein Kundendienst-Mitarbeiter dich niemals nach deinem Passwort fragen würde.

Falls Zweifel an der Authentizität des Gegenübers bestehen, solltest du das Telefonat vorsichtshalber beenden und die Rufnummer gegebenenfalls blockieren. Weitere Tipps und Tricks verrät unser Ratgeber zum Telefonbetrug.