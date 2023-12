E-Rezept wird in wenigen Tagen zur Pflicht: So kommst du 2024 an deine Medikamente

Hast du bisher ein Rezept für Medikamente gebraucht, hast du bei deinem Arzt, im Krankenhaus oder in der Praxis einen rosafarbenen Zettel bekommen, auf dem das Medikament, die Dosierung, deine Daten und eine Unterschrift des Arztes vorhanden waren. Damit konntest du zur Apotheke und dort wurden dir die Medikamente ausgehändigt und das Rezept gegengezeichnet. Doch das soll mit dem E-Rezept ganz anders laufen.

E-Rezept wird zur Pflicht

Die Digitalisierung schreitet auch im medizinischen Bereich fort und so hat man im Bundesministerium für Gesundheit schon vor Jahren den Plan für ein E-Rezept ersonnen. Die verpflichtende Einführung zum 01. Januar 2022 misslang katastrophal, da weder Ärzte noch Apotheken technisch und organisatorisch darauf vorbereitet waren. Ein weiterer Versuch der flächendeckenden und verpflichtenden Einführung im jetzt ablaufenden Jahr 2023 misslang wieder.

So gibt es seit vielen Monaten eine Testphase und eine Verpflichtung der Apotheken seit Juli 2023. Daran schlossen sich einige Pilotprojekte an und es gab Verpflichtungen in manchen Landesteilen. Nun sind aber auch die Ärzte, Praxen und Krankenhäuser dran. Denn ab dem 1. Januar ist das E-Rezept auch für sie in ganz Deutschland Pflicht.

iOS 16: So richtest du Erinnerungen für deine Medikamente ein

So holst du dir deine Medikamente ab jetzt

Das E-Rezept kannst du per elektronischer Gesundheitskarte (eGK) oder per App einlösen. Die App dazu findet sich in den App-Stores von Apple, Google und Huawei und nennt sich schlicht „Das E-Rezept“. Sie ist kostenlos und du kannst deine Krankenversicherung damit verbinden. So holst du dir die Übersicht deiner Rezepte recht simpel aufs Smartphone.

Einfacher, aber mit weniger Übersicht über alle Rezepte, geht es mit der Gesundheitskarte. Hier läuft das Prozedere so ab, wie bisher, nur eben ohne das Papier-Rezept. Der Arzt oder die Ärztin speichern über die Gesundheitskarte das E-Rezept in der Telematikinfrastruktur. In der Apotheke ruft der Mitarbeiter das Rezept über die Gesundheitskarte ab und gibt dir deine Medikamente.

Für Traditionalisten gibt es aber auch noch eine weitere Möglichkeit: ein Papierausdruck. Ja, das E-Rezept gibt es auch noch in Papierform. Hier druckt dir der Arzt dein E-Rezept als QR-Code-Sammlung auf Papier und diese QR-Codes werden anschließend in der Apotheke gescannt und so das E-Rezept von der Telematikinfrastruktur abgerufen.