Disney+ im Dezember 2021: Das sind die neuen Serien und Filme

Disney hat sich dazu entschieden, bei Disney+ regelmäßig neue Inhalte online zu stellen, statt nur einmal im Monat. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als viele denken, die bei Disney nur an Donald Duck und Mickey Mouse denken.

Highlights bei Disney+ im Dezember

In diesem Monat kannst du dich auf einige Kino- bzw. Film-Highlights freuen, die dir das Weihnachtsfest versüßen werden. Darunter sind Klassiker wie „Titanic“, „Pear Harbor“ und „The Rock – Fels der Entscheidung“. Mit Life of Pie: Schiffbruch mit Tiger kommt auch einer der aufsehenerregendsten Filme aus den 2010er-Jahren auf deinen Fernseher. Wie Titanic räumte er einige Oscars ab. Aber auch neuere Filme wie „The Last Duel“, „Ron läuft schief“ oder „Nomadland“ sind dabei.

Bei den Serien gibt es die bei Fans lang ersehnte siebte Staffel der Marvel-Geschichte rund um die „Agents of S.H.I.E.L.D“. Dazu kommen einige neue Folgen von Hawkeye, der neuen Serie rund um den Avenger mit dem scharfen Auge und dem zielsicheren Bogen, auf die Mattscheibe.

1. Dezember 2021

Ein großer Sprung

The Last Duel

Der Zweite Weltkrieg – Apokalypse der Moderne (Staffel 1)

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 7)

Mayday – Alarm im Cockpit (Staffeln 5, 7, 11, 14, 15 und 16)

Small World – Kleine ganz groß (Staffel 1)

3. Dezember 2021

Der gebuchte Mann

Die Virus-Jäger

Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt!

King Arthur

Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger

Little Miss Sunshine

The Nightcrawlers

Titanic

Spielt das Wetter verrückt?

8. Dezember 2021

Welcome to Earth

Good Trouble (Staffel 3)

Trust (Staffel 1)

10. Dezember 2021

Zurück von den Toten

15. Dezember 2021

Muppet Babies

Ron läuft schief

Abenteuer Ägypten (Staffel 1)

Foodtastic (Staffel 1)

17. Dezember 2021

Al Davis vs. the NFL

Angry Sky

Arendelle Castle Yule Log: Paper Edition

Big Shot

Brian and the Boz

Broke

D-Day: Operation Neptune

Fantastic Lies

Galacticos

Naturgewalten hautnah

No Crossover: Allen

Port Security: Hamburg

Run Ricky Run

Silly little Game

Slaying the Badger

Small Potatoes: Who killed the USFI?

The Band that wouldn’t die

The Best that never was

This magic moment

Unsinkbar: Japans verschollenes Schlachtschiff

22. Dezember 2021

Wunderbare Jahre

Brickleberry (Staffel 1 bis 3)

Mysterious Mermaids (Staffel 3)

24. Dezember 2021

25 Stunden

Begabt – Die Gleichung eines Lebens

Juno

Taffe Mädels

The Favorite – Intrigen und Irrsinn

29. Dezember 2021

Das Buch von Boba Fett

Club Micky Maus (Staffel 4)

Criminal Minds: Beyond Borders (Staffel 1 und 2)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer (Staffel 2)

31. Dezember 2021

Derek DelGaudio’s In & Of Itself

Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone

Nomadland

Pearl Harbor

The Rock – Fels der Entscheidung