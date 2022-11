Disney+ im November: Diese Serien & Filme sind diesen Monat neu

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Mickey Mouse.

Highlights bei Disney+ im November 2022

Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filmen der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

„Zootopia+“ – ab 9. November

„Zootopia+“ nimmt dich mit zurück nach Zootopia, die rasante Metropole der Säugetiere. Die Kurzfilmserie lässt dich eintauchen in die Leben einiger der faszinierendsten Bewohner aus dem Oscar-gekrönten Spielfilm. Darunter Fru Fru, die arktische Spitzmaus mit dem exquisiten Modegeschmack, ZPD Officer Clawhauser, der sanftmütige Gepard, und natürlich Flash, das lächelnde Faultier, das voller Überraschungen steckt.

„S.O.S. mit David Beckham“ – ab 9. November

David Beckham kommt nach Hause. Nach einer Karriere als Weltfußballer auf dem Höhepunkt des Ruhms kehrt er nun zu allem Ursprung zurück: East London. Dort hat Davids Erfolgsweg begonnen – in der Echo Premier League. In „S.O.S. mit David Beckham“ trifft David Beckham auf die Westward Boys, einer U-14 Mannschaft aus East London, die dringend Unterstützung benötigt. Westward hat noch kein Spiel der Saison gewonnen, dem Team droht der Abstieg. David muss auf seine jahrelange Fußballerfahrung zurückgreifen, wenn er die Chance ergreifen und das Team vor dem Abstieg bewahren will. Von Heldentaten und Kummer, Niederlagen und Wiedergutmachungen – die Erfahrungen, die die Westward Boys, ihre Trainer und ihre Familien im Laufe der Saison machen werden, bleiben unvergesslich.

„Verwünscht nochmal“ – ab 18. November

Fünfzehn Jahre sind seit der Hochzeit von Giselle und Robert vergangen, aber Giselle ist desillusioniert vom Leben in der Stadt. Auf der Suche nach einem märchenhafteren Leben beschließen sie, mit ihrer wachsenden Familie in die verschlafene Vorstadtgemeinde Monroeville zu ziehen – leider ist das nicht die schnelle Lösung, die sie sich erhofft hatte. In der Vorstadt gelten ganz andere Regeln und die örtliche Bienenkönigin Malvina Monroe sorgt dafür, dass sich Giselle mehr denn je fehl am Platz fühlt.

Frustriert darüber, dass es gar nicht so einfach ist, ihr Glück zu finden, wendet sie sich an die Magie von Andalasien, um Hilfe zu erhalten. Dabei verwandelt sie versehentlich die gesamte Stadt in ein echtes Märchen und bringt das zukünftige Glück ihrer Familie in Gefahr. Nun beginnt für Giselle ein Wettlauf gegen die Zeit, um den Zauber rückgängig zu machen und herauszufinden, was „glücklich bis ans Lebensende“ für sie und ihre Familie wirklich bedeutet.

Alle Neustarts bei Disney+ im November im Überblick

2. November

Weihnachten mit Donna Hay – Staffel 1 (Disney)

The D’Amelio Show – Staffel 2 (Star)

Reboot – Staffel 1 (Star)

Der Bergdoktor – Staffel 12 (Star)

Die Bergretter – Staffel 14 (Star)

Family Guy“ – Staffel 20 (Star)

3. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk (Marvel)

4. November

Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt (Star)

Table 19 – Liebe ist fehl am Platz (Star)

9. November

The Montaners – Staffel 1 (Disney)

Candy: Tod in Texas – Staffel 1 (Star)

Chinas Geschichte von oben – Staffel 1 (National Geographic)

Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute – Staffel 1 (National Geographic)

Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1 (National Geographic)

Zootopia+

S.O.S. mit David Beckham

11. November

Haie im Bermudadreieck (National Geographic)

Fire of Love (National Geographic)

16. November

The Good Doctor – Staffel 4 (Star)

The Hot Zone: Tödliches Virus – Staffel 2 (National Geographic)

Santa Clause: Die Serie

Mike (Star)

Ohne Limits mit Chris Hemsworth (National Geographic)

18. November

Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus (Disney)

Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 (Star)

Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life (Star)

Big Mama’s Haus 2 (Star)

Das Urteil – Jeder ist käuflich (Star)

Verwünscht nochmal

Mickey: Die Geschichte einer Maus

20. November

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (OT) (Disney)

23. November

Maggie – Staffel 1 (Star)

Reasonable Doubt – Staffel 1 (Star)

Ally McBeal – Staffel 1-5 (Star)

Rescue Me – Staffel 1-6 (Star)

25. November

Matriarch

30. November

Savage Kingdom – Staffel 1-4 (National Geographic)

Willow

The Patient (Star=